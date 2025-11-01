La DGCCRF signale Shein pour des poupées à caractère pédopornographique sur son site

Le pop-up store de Shein à Paris

PARIS (Reuters) -La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir saisi le procureur de la République après avoir constaté la vente de poupées sexuelles à caractère pédopornographique sur le site de vente en ligne du chinois Shein.

La DGCCRF, qui indique dans un communiqué avoir fait ces constatations vendredi, a également observé "plusieurs contenus pornographiques (...) comme des poupées sexuelles d’apparence adulte".

"Aucune mesure de filtrage ne limite efficacement l’accès à ces contenus pornographiques pour des mineurs ou des publics sensibles", ajoute le service.

Contacté par Reuters, Shein a déclaré que "les produits en question ont été immédiatement retirés de la plateforme dès que nous avons eu connaissance de ces défaillances majeures".

"Shein applique une politique de tolérance zéro à l’égard de tout contenu ou produit contrevenant à nos politiques internes ou aux lois en vigueur", a ajouté le groupe par courriel.

Ces signalements interviennent alors que le géant chinois de la "fast-fashion" doit ouvrir mercredi son premier magasin physique en France, au Bazar de l’Hôtel de Ville (BVH) de Paris.

Shein prévoit également d'ouvrir cinq autres boutiques dans des Galeries Lafayette à Angers, Dijon, Grenoble, Limoges et Reims.

(Rédigé par Kate Entringer)