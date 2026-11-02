La DGA réceptionne le premier Rafale destiné aux essais du standard F5

La Direction générale de l'armement (DGA) a livré au centre DGA Essais en vol son premier Rafale avion banc d'essais (ABE), destiné à tester les futurs équipements et armements de l'appareil.

Dassault Aviation a produit ce Rafale B374, 73e et dernier appareil de la quatrième tranche de production, commandée en 2021 auprès de Dassault Aviation, Thales, Safran et MBDA. Livré au standard F4.1, il sera progressivement transformé pour accueillir des installations d'essais et de mesures.

Une modification majeure, réalisée par Dassault Aviation à partir du deuxième trimestre 2027, permettra d'intégrer une instrumentation de vol permanente. L'appareil doit réintégrer la flotte d'essais en 2028, avec une configuration adaptée aux futurs capteurs du standard F5, notamment le radar de nouvelle génération RBE2 XG, actuellement en développement.

Peu avant 11h30, le titre Dassault Aviation progressait de 0,5%, autour des 308,7 euros.