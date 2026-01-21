 Aller au contenu principal
La Deutsche Bank relève le PT de Lam Research ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 18:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O ont augmenté de 1,1% à 224,87 $

** Deutsche Bank augmente le PT à 260$ de 195$, soit une hausse de ~17% par rapport à la dernière clôture de l'action

** "Nous pensons que la configuration spécifique à la société LRCX reste convaincante et qu'elle n'en est qu'à ses débuts, en particulier lorsque l'industrie des semi-conducteurs passe à une période d'offre insuffisante" - Deutsche Bank

** Prévoit que LRCX se dirige vers une forte croissance en 2026 de l'équipement de fabrication de plaquettes (WFE) en glissement annuel, potentiellement dans la fourchette basse à moyenne des 10 %; ajoute que le chiffre pourrait être révisé à la hausse tout au long de l'année

** Prévoit que LRCX sera solidement au-dessus de Street à court terme

** 23 des 32 sociétés de courtage recommandent d'acheter le titre ou un prix plus élevé, 9 de le conserver; le prix médian est de 200 $ - données compilées par LSEG

** LRCX a plus que doublé en 2025

Valeurs associées

LAM RESEARCH
225,9300 USD NASDAQ +1,58%
