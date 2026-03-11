En plein essor, Rheinmetall prêt à tirer parti de l'instabilité mondiale

11, 2026.

Le premier groupe allemand de défense Rheinmetall a connu une forte croissance en 2025 et prévoit d'accélérer cette année, tirant parti du réarmement européen et des troubles sécuritaires mondiaux, notamment des "opportunités" qui découlent de la guerre au Moyen-Orient.

Avec un résultat opérationnel en hausse de 33%, à 1,8 milliard d'euros, le plus gros fabriquant de munitions pour chars et pièces d'artillerie du continent a poursuivi l'an dernier tambour battant son objectif: la création d'un "écosystème européen de défense", notamment face à la menace russe.

D'ici 2030, Rheinmetall estime que l’Europe dépensera "presque autant d’argent" pour sa défense que les Etats-Unis, qui exhortent les pays de l'Otan à prendre sa sécurité en main.

Dans l'immédiat, de nouvelles "opportunités" de croissance sont apparues, d'après Armin Papperger, président du directoire: la guerre au Moyen-Orient.

- Le téléphone sonne -

Afin de défendre la région des représailles iraniennes aux bombardements israélo-américains, Rheinmetall déploie des systèmes de défense aérienne, qui ont permis d'abattre plus de 100 drones pilotés par Téhéran pendant le week-end selon lui.

"Le téléphone n'a pas arrêté de sonner ce week-end, tout le monde veut nos systèmes", a vanté le patron du groupe de Düsseldorf (ouest) lors d'une conférence de résultats.

Armin Papperger, président du directoire du groupe allemand de défense Rheinmetall, lors d'une conférence de presse, le 11 mars 2026 à Düsseldorf, en Allemagne ( AFP / INA FASSBENDER )

Rheinmetall s'estime par ailleurs "en excellente position" pour livrer des moteurs de lance-roquettes à l'armée américaine.

"Dans les prochaines années, nous allons nous orienter d'avantage vers les Etats-Unis" et "éventuellement vers le Moyen-Orient" où "un besoin considérable existe en matière de protection", a aussi indiqué Armin Papperger.

Pour l'heure, le groupe de Düsseldorf (ouest) réalise 80% de ses ventes en Europe.

Quant à l'Ukraine, engagée dans sa cinquième année de guerre face à l'envahisseur russe, Rheinmetall continue de lui livrer munitions, véhicules, équipements médicaux et électroniques et construit actuellement une usine d'obus dans le pays.

En 2025, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 9,9 milliards d'euros, en hausse de 29% soit la fourchette haute de sa prévision.

2026 sera encore plus faste, selon le fabricant d'armement: le chiffre d'affaires devrait cette année s'envoler de 40 à 45% et la marge opérationnelle devrait atteindre 19%, contre 18,5% en 2025.

Le carnet de commandes affiche un record, s'élevant fin 2025 à 63,8 milliards d'euros, en hausse de 36% sur un an.

Malgré tout, le titre Rheinmetall reculait à Francfort de 2,69% vers 11H00 GMT.

L'essor du groupe puise sa source dans le changement d'époque à l'oeuvre en Allemagne, pays à tradition pacifiste depuis la Shoah désormais engagé dans la hausse des dépenses militaires face à la menace russe.

Le chancelier conservateur Friedrich Merz a promis de faire de la Bundeswehr la plus grande armée conventionnelle d’Europe.

Et en 2021-2025, l'Allemagne a dépassé la Chine pour devenir le quatrième exportateur d'armes, avec 5,7% des volumes mondiaux, selon l'institut suédois Sipri.

- Bateaux et satellites -

Rheinmetall étudie la cession de ses activités civiles, qui emploient environ 7.000 personnes et dépendent essentiellement du marché automobile allemand en crise.

Recentré sur la défense, il veut se renforcer dans le secteur maritime, avec l'acquisition en septembre de la division militaire du groupe de chantiers navals Lürssen.

Armin Papperger, président du directoire du groupe allemand de défense Rheinmetal, à côté d'un système de munitions rôdeuses FV-014, le 11 mars 2026 à Düsseldorf, en Allemagne ( AFP / INA FASSBENDER )

Des "bateaux drones", navires sans pilote à usage civil ou militaire, sont "un projet à plusieurs milliards d'euros" avec le constructeur britannique Kraken Technologies, selon M. Papperger.

Rheinmetall lorgne aussi sur les satellites pour fournir à l'armée allemande un service internet à la Starlink, le réseau américain de SpaceX.

Un premier satellite sera envoyé dans l'espace au troisième trimestre 2026, d'après le patron du groupe.

En 2025, l'essor des ventes a été conséquent dans ses trois divisions, des véhicules blindés (+32%) aux munitions (+27%) en passant par l'électronique de défense (+45%).

La plus petite en termes chiffre d'affaires, cette branche a néanmoins enregistré le plus de commandes en 2025, qui ont quasiment triplé à 14,2 milliards d'euros, notamment grâce au programme de numérisation des forces armées allemandes.