La Deutsche Bank obtient une nouvelle licence en Arabie saoudite dans le cadre de sa stratégie d'expansion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hadeel Al Sayegh

DUBAÏ, 8 juillet - La Deutsche Bank DBKGn.DE a obtenu une licence pour établir un siège régional en Arabie saoudite, ce qui permet à l'établissement bancaire allemand d'accéder à d'importants contrats gouvernementaux et liés à l'État, alors que le royaume encourage les multinationales à renforcer leur présence à Riyad.

Le nouveau siège régional sera implanté à Riyad et supervisera la gestion régionale, la prise de décision stratégique et les fonctions corporate de la Deutsche Bank dans tout le Moyen-Orient, a indiqué la banque dans un communiqué publié mercredi.

La Deutsche Bank rejoint ainsi plusieurs institutions financières ayant déjà obtenu cette licence, notamment JPMorgan, Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Ces dernières années, l’Arabie saoudite a incité les multinationales à délocaliser leur siège régional à Riyad, dans le cadre d’une initiative visant à positionner la capitale comme un pôle financier de premier plan. Le gouvernement a déclaré que les entreprises ne disposant pas d’un siège à Riyad risquaient de perdre l’accès aux marchés publics.

Le programme RHQ est au cœur du plan « Vision 2030 » du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui vise à diversifier l’économie du royaume au-delà du pétrole.

Il s’agira de la troisième entité juridique de la Deutsche Bank en Arabie saoudite, venant s’ajouter à sa succursale de Riyad, créée en 2006 et réglementée par la Banque centrale saoudienne, ainsi qu’à Deutsche Securities Saudi Arabia, créée en 2007 et réglementée par l’Autorité des marchés de capitaux, a précisé la banque.

Jamal Al Kishi, directeur général de la Deutsche Bank pour le Moyen-Orient et l’Afrique, a déclaré que cette licence soutiendrait les objectifs d’expansion de la banque dans la région et sa capacité à mettre en relation les clients saoudiens et régionaux avec des opportunités en Europe, en Asie, dans les Amériques et en Afrique.

Il a ajouté que cette initiative contribuerait à attirer les investissements directs étrangers en Arabie saoudite et sur d’autres marchés de la région.