La déroute des démocrates laisse-t-elle entrevoir la possibilité d'une paix ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le S&P 500 et le Nasdaq progressent >de 1,5 %; le Dow Jones bondit >de 2,5 %

* Le secteur de la consommation de détail en tête des hausses du S&P; l'énergie est le plus à la traîne

* Le STOXX 600 progresse d'environ 2 %

* L'or et le bitcoin s'envolent; le dollar recule; le pétrole américain recule d'environ 8 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à 4,92 %

4 novembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

LA DÉROUTE DES DÉMOCRATES SIGNIFIE-T-ELLE QUE LA PAIX POURRAIT S'INSTAURER?

Alors que la poussière retombe après la réprimande sans appel infligée par les électeurs américains aux politiques du président Trump, les investisseurs sont tiraillés dans toutes les directions par les analyses contradictoires des experts sur les répercussions de cette élection.

Mais une chose semble assez évidente: le contrôle total exercé par le Congrès sur le pouvoir exécutif est interprété comme un pas vers la résolution de l’impasse au Moyen-Orient.

La première illustration en est le cours du brut WTI américain à échéance la plus proche CLc1 , qui a plongé de près de 8 % en raison de l’apaisement des craintes liées à l’offre, reflétant une probabilité accrue que les négociations de paix aboutissent à des résultats concrets.

À l’appui de cette idée, les fabricants de matériel de guerre connaissent une mauvaise journée. L’indice S&P 1500 Aerospace Defense .SPCOMAED , mis à part les secteurs de l’énergie .SPNY et des semi-conducteurs .SOX , figure parmi les plus grands perdants de la journée, avec une baisse d’environ 2 %.

“Les démocrates, mais aussi de nombreux républicains, sont désormais conscients que les Américains ne souhaitent pas être impliqués dans une guerre contre l’Iran et qu’ils en ont assez des prix élevés du pétrole, ce qui s’est clairement reflété dans les résultats des élections”, explique à Reuters Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors. “On pense donc qu’il y aura un changement de politique vis-à-vis de l’Iran et de la guerre contre ce pays, et que la fin de ce conflit pourrait être accélérée.”

(Stephen Culp)

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