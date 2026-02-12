La déroute de la technologie et des logiciels entraîne Wall St dans sa chute, les marchés cherchant à rentabiliser les dépenses d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en baisse: Dow 1%, S&P 500 1,1%, Nasdaq 1,6%

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont baissé moins que prévu la semaine dernière

Les fabricants d'ordinateurs personnels chutent après qu'un de leurs pairs ait mis en garde contre une pénurie de mémoire

Cisco chute après que la marge ajustée du 2ème trimestre ait manqué les estimations

(Mise à jour avec les prix du milieu de l'après-midi et les commentaires des analystes) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Les indices boursiers américains ont chuté jeudi en raison d'un nouveau repli des actions des secteurs des logiciels et de la technologie, tandis que des données solides sur le marché de l'emploi ont tempéré les attentes d'une réduction des taux de la banque centrale.

Les craintes de perturbations liées à l'IA ont agité Wall Street ce mois-ci, frappant des secteurs tels que les logiciels, les services juridiques et la gestion de patrimoine, les transports étant la dernière victime en date.

"L'idée générale du marché est de savoir quels secteurs et quelles industries peuvent accroître leur productivité grâce aux investissements dans l'IA et, à l'inverse, quelles industries vont être perturbées par l'IA", a déclaré Jack Herr, analyste principal des investissements chez GuideStone Funds.

"Nous considérons qu'il s'agit d'une année où l'IA doit faire ses preuves. Nous devons commencer à voir un certain retour sur investissement."

Les valeurs des logiciels et du courtage ont fortement chuté, l'indice S&P 500 des logiciels .SPLRCIS ayant perdu 2,7 %, abandonnant presque tous ses gains depuis qu'il a rebondi après la déroute de la semaine dernière.

Atlassian TEAM.O et Adobe ADBE.O ont perdu plus de 2% chacun. Intuit INTU.O , Crowdstrike CRWD.O et Datadog

DDOG.O ont perdu entre 1% et 3%.

L'indice Dow Jones Transport Average .DJT a perdu 5,4%, CH Robinson ROL.N chutant de 12%. Old Dominion ODFL.O et J.B. Hunt Transport JBHT.O ont perdu respectivement 4,3% et 8,6%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a baissé de 1,7%, Intel INTC.O et Advanced Micro Devices AMD.O ayant perdu environ 2,5% chacun. Marvell Technology MRVL.O , Broadcom

AVGO.O et Oracle ORCL.N ont perdu entre 2,5% et 4%.

Tous les titres du "Magnificent 7" ont enregistré des baisses, Apple AAPL.O et Amazon AMZN.O chutant respectivement de 3,7 % et de 3 %.

Les résultats récents des Big Tech ont ravivé les inquiétudes des investisseurs concernant les dépenses ambitieuses de cette année, Amazon AMZN.O , Google GOOGL.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O devant collectivement dépenser environ 650 milliards de dollars dans la course à la domination de l'IA.

À 11 h 45, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 520,09 points, soit 1,04 %, à 49 601,31, le S&P 500 .SPX a perdu 72,75 points, soit 1,05 %, à 6 870,44, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 357,35 points, soit 1,55 %, à 22 709,12.

Les résultats des entreprises sont restés au premier plan. Les actions d'AppLovin APP.O ont chuté de18 % après les résultats du quatrième trimestre. La plateforme de marketing a perdu près d'un tiers de sa valeur au cours des six premières semaines de l'année en raison d'une concurrence intense.

Equinix EQIX.O a bondi de11 % après que le plus grand opérateur de centres de données a prévu un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations mercredi, en pariant sur une forte demande liée à l'IA. Cela a stimulé l'indice immobilier S&P 500 .SPLRCR de 1,1%.

Cisco CSCO.O a chuté de11 % après que le fournisseur d'équipements de réseau ait affiché une marge brute trimestrielle ajustée inférieure aux estimations.

Les fabricants d'ordinateurs personnels ont chuté après que la société chinoise Lenovo a mis en garde contre la pression exercée sur les livraisons en raison d'une pénurie de puces mémoire. HP HPQ.N et Dell Technologies DELL.N ont perdurespectivement 6,4% et 9,2%.

Les données publiées jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont diminué moins que prévu la semaine dernière, un autre signe d'un marché du travail stable. Le rapport crucial sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation pour le mois de janvier est attendu vendredi.

Au moins une réduction des taux est toujours attendue en juin, mais les chances que la Réserve fédérale américaine maintienne les coûts d'emprunt ont augmenté à près de 40 %, contre 24,8 % précédemment, après les données sur l'emploi de mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,84 contre 1 sur le NYSE et de 2,96 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 97 nouveaux records sur 52 semaines et 26 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 105 nouveaux records et 221 nouveaux records à la baisse.