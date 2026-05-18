La dérogation des USA pour l'achat de pétrole russe va être prolongée - Bessent

(Actualisé avec Bessent)

Le département américain du Trésor a décidé de prolonger de 30 jours la dérogation aux sanctions concernant le pétrole russe transporté par voie maritime, qui avait expiré samedi, plusieurs pays ayant demandé un délai supplémentaire, a déclaré lundi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

"Cette prolongation offrira une flexibilité supplémentaire, et nous travaillerons avec ces pays pour délivrer des licences spécifiques si nécessaire. Cette licence générale contribuera à stabiliser le marché physique du brut et à garantir que le pétrole parvienne aux pays les plus vulnérables sur le plan énergétique", a écrit Scott Bessent sur X.

Washington a accordé une dérogation pour l'achat, malgré les sanctions américaines, de pétrole et produits pétroliers russes bloqués en mer, une mesure visant à stabiliser les marchés énergétiques mondiaux perturbés par la guerre en Iran.

(Reportage David Lawder; rédigé par Makini Brice et Jasper Ward; version française Augustin Turpin et Etienne Breban, édité par Tangi Salaün)