La dernière réduction des prévisions de Molina accentue les inquiétudes des investisseurs concernant les plans Obamacare

(Ajoute des détails tout au long) par Sneha S K

Les actions de Molina Healthcare

MOH.N ont chuté de20% jeudi, un jour après que l'assureur a réduit ses prévisions de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, soulignant la pression exercée par la flambée des coûts médicaux dans les plans de santé soutenus par le gouvernement.

L'avertissement a renforcé les inquiétudes des investisseurs concernant les plans d'assurance liés à l'Affordable Care Act, également connu sous le nom d'Obamacare, entraînant une baisse des actions de Centene CNC.N et Oscar Health OSCR.N d'environ 7 %.

Ses grands rivaux UnitedHealth UNH.N et Cigna CI.N ont également chuté d'environ 1 %.

La décision de Molina de réduire ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à environ 14 $ par action, contre au moins 19 $ par action, a été influencée de manière disproportionnée par des coûts médicaux "sans précédent" dans ses plans Marketplace qui servent les individus dans le cadre de l'ACA, a-t-il déclaré.La société s'attend à ce que les coûts restent élevés jusqu'à la fin de l'année.

"Nos activités sur le marché ont été nettement inférieures à nos attentes, mais leurs performances semblent conformes aux tendances du secteur", a déclaré le directeur général Joseph Zubretsky lors d'une conférence téléphonique avec des analystes jeudi.

Ces derniers mois, les assureurs ont dû faire face à l'augmentation des frais médicaux dans le cadre des plans liés à l'ACA. Ces régimes subventionnés par l'État et basés sur les revenus comprennent une réserve d'ajustement des risques qui rembourse les assureurs qui couvrent une part disproportionnée de membres plus malades.

Les entreprises ont déclaré qu'elles voyaient une plus grande proportion de patients dans les plans Obamacare qui avaient besoin de plus de soins, et qu'elles n'étaient pas remboursées de manière adéquate pour ces soins.

Plus tôt cette semaine, Elevance Health ELV.N , une société plus importante, a également signalé des coûts plus élevés au quatrième trimestre dans le cadre de ses plans Obamacare.

Molina voit un potentiel d'augmentation des marges l'année prochaine, mais les analystes ont mis en doute le fait que l'entreprise ait pris en compte tous les vents contraires.