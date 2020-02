Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La dernière journée du carnaval de Nice annulée "à titre préventif" Reuters • 26/02/2020 à 17:13









NICE, Alpes-Maritimes, 26 février (Reuters) - La dernière journée du carnaval de Nice, prévue samedi, a été annulée "à titre préventif" du fait de l'épidémie de coronavirus, a annoncé mercredi le maire de la ville, Christian Estrosi. Le feu d'artifice qui devait être tiré dimanche est également supprimé. "Nous n'avons pour l'heure aucun cas de Covid-19 détecté à Nice ou dans le département et au plan sanitaire les choses sont bien organisées avec le CHU de Nice, mais à titre préventif et à titre de précaution, j'ai décidé que la dernière journée du carnaval n'aurait pas lieu", écrit-il sur son compte Twitter. Lors d'un point de presse cité par la radio locale France Bleu Azur, le maire de Nice a expliqué que la santé devait passer avant l'économie. Il a notamment fait état de contaminations en Ligurie, la région italienne sur la Méditerranée qui jouxte les Alpes-Maritimes. (Mathias Galante Édité par Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André)

