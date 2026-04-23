La demande record ne peut pas sauver les compagnies aériennes américaines du choc pétrolier de la guerre d'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le coût du carburant augmente plus vite que les tarifs, ce qui réduit les marges des compagnies aériennes

* Les transporteurs réduisent les vols marginaux malgré une forte demande

* Le décalage des prix limite l'ampleur de la hausse des prix du carburant que les compagnies aériennes peuvent récupérer

(Ajout d'un graphique sur les prix du kérosène) par Rajesh Kumar Singh

Les compagnies aériennes américaines enregistrent le meilleur nombre de passagers de leur histoire, ce qui leur permet d'embarquer plus de monde dans leurs avions et d'augmenter leurs recettes. Pourtant, dans un cruel paradoxe, une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres de là réduit les profits à néant en raison de l'écrasante charge que représente le coût du carburant.

Cette semaine, United Airlines UAL.O a réduit d'environ un tiers ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année. Alaska Air ALK.N a entièrement annulé ses perspectives. Delta Air Lines DAL.N a renoncé à la croissance prévue pour le trimestre, tandis que Southwest Airlines LUV.N a refusé de mettre à jour ses prévisions pour l'année entière, déclarant que cela "ne serait pas productif à l'heure actuelle".

Dans chaque cas, les coûts du carburant augmentent plus rapidement que les compagnies aériennes ne peuvent augmenter leurs tarifs.

Cette perturbation est le premier exemple clair du conflit iranien qui oblige les grandes compagnies américaines à réduire leurs activités, à revoir leurs prévisions à la baisse et à répercuter les coûts sur les consommateurs, sans aucune certitude quant à la date de fin du conflit.

Au cours des trois premiers mois de l'année, United a transporté plus de passagers qu'au cours de n'importe quelle période de janvier à mars de son histoire. Le transporteur basé à Chicago a également enregistré des recettes plus importantes que jamais au cours d'un premier trimestre, les prix des billets ayant augmenté sur l'ensemble de son réseau. Elle a néanmoins revu à la baisse ses prévisions de bénéfices .

Telle est la difficulté à laquelle est confronté le secteur: la demande est forte, mais les coûts augmentent plus rapidement. Les prix du kérosène ont pratiquement doublé depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran fin février, ce qui a fait grimper les coûts si rapidement que les augmentations de tarifs se font attendre. Southwest a déclaré s'attendre à des prix du carburant d'environ 4,10 à 4,15 dollars le gallon pour le deuxième trimestre, contre 2,73 dollars au premier trimestre. Delta s'attend à ne récupérer que 40 à 50 cents de chaque dollar supplémentaire dépensé pour le carburant ce trimestre, et United prévoit un écart similaire avant de s'améliorer plus tard dans l'année. Alaska ne récupère qu'un tiers de l'augmentation - un manque à gagner suffisamment important pour l'obliger à retirer ses prévisions et à annoncer une perte pour ce trimestre.

United a réduit sa fourchette de prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année à 7 à 11 dollars par action, contre 12 à 14 dollars il y a tout juste deux mois, cette fourchette inhabituellement large reflétant l'incertitude concernant le carburant. Alaska n'a publié aucune fourchette.

RÉDUCTION DES VOLS MARGINAUX

Les compagnies aériennes réduisent déjà leurs vols, même si les avions restent pleins, parce que certains itinéraires n'ont plus de sens au vu des prix actuels du carburant.

"Il est tout simplement insensé d'effectuer des vols marginaux qui perdront de l'argent dans un contexte de hausse des prix du carburant", a déclaré Scott Kirby, directeur général d'United.

Delta supprime toute croissance prévue pour le trimestre, réduisant sa capacité de plus de 3,5 points de pourcentage par rapport à ses objectifs antérieurs. United a réduit d'environ 5 points de pourcentage les vols prévus.

Alaska s'est retirée au Mexique et a réduit les départs en fin de soirée, tandis que Southwest a supprimé les liaisons les plus faibles et suspendu ses activités à Chicago O'Hare et Washington Dulles.

Les réductions se concentrent sur les vols à faible marge - voyages de nuit, voyages en milieu de semaine et itinéraires de loisirs plus minces où la hausse du carburant érode rapidement la rentabilité.

"Le meilleur moyen de récupérer le carburant est de ne pas l'acheter", a déclaré Ed Bastian, directeur général de Delta.

LES TARIFS AUGMENTENT, MAIS PAS SUFFISAMMENT

Le chiffre d'affaires de Delta a augmenté de près de 10 % au premier trimestre, et les réservations ont continué d'augmenter au cours de la période actuelle.

United a procédé à de multiples augmentations de tarifs et à une hausse des frais de bagages, les prix augmentant d'environ 12 % au début du mois de mars, puis plus tard dans le mois. Alaska a déclaré que les tarifs sur ses principaux marchés ont augmenté de plus de 20 % au cours des dernières semaines sans que la demande ne s'affaiblisse.

"La rapidité avec laquelle les tarifs ont augmenté et la stabilité des réservations au cours des dernières semaines suggèrent que les gens veulent vraiment voyager", a déclaré Shane Tackett, directeur financier d'Alaska.

Mais il faut du temps pour que les hausses de prix se répercutent. De nombreux passagers prenant l'avion aujourd'hui ont réservé avant la flambée des prix du carburant, ce qui limite la rapidité avec laquelle les compagnies aériennes peuvent récupérer les coûts plus élevés. Même lorsque l'industrie évolue de concert, la tarification reste à la traîne.

Alaska a déclaré qu'elle aurait été rentable ce trimestre si le carburant n'avait pas été pris en compte.

LA PRESSION COMMENCE À S'ÉTENDRE

L'impact ne se limite plus aux compagnies aériennes. GE Aerospace, qui fabrique les moteurs de la plupart des jets commerciaux américains, a déclaré avoir intégré dans ses perspectives un second semestre plus prudent , reflétant le risque que les compagnies aériennes retardent les travaux d'entretien, les révisions de moteurs et les dépenses si les prix élevés du carburant persistent.

Le directeur général, Larry Culp, a déclaré à Reuters que la société maintenait ses perspectives malgré des résultats solides, en invoquant l'incertitude liée au conflit.

"Nous sommes en guerre et cela crée une certaine incertitude", a déclaré M. Culp.