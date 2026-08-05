La demande d'IA propulse le chiffre d'affaires mensuel de Foxconn à un niveau record en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte et ajout de détails)

Le chiffre d’affaires mensuel du fabricant taïwanais d’électronique en sous-traitance Foxconn

2317.TW a atteint un niveau record en juillet, dépassant pour la première fois les 900 milliards de dollars taïwanais (27,93 milliards de dollars), grâce à la forte demande de produits d’intelligence artificielle qui a stimulé les ventes, a annoncé la société mercredi.

Foxconn, l'un des principaux fournisseurs de Nvidia NVDA.O et d'Apple AAPL.O , a indiqué que son chiffre d'affaires du mois dernier avait progressé de 54,2% par rapport à l'année précédente, pour atteindre 946,5 milliards de dollars taïwanais.

Sa division dédiée aux produits cloud et réseau, qui comprend les serveurs d’IA, a connu une forte croissance, bénéficiant d’une « forte dynamique de la demande pour les produits d’IA », a précisé la société.

Sa division dédiée à l'électronique grand public intelligente, qui comprend les smartphones, a également affiché une forte croissance.

« Pour le troisième trimestre, les livraisons de racks d’IA devraient poursuivre leur croissance, et l’activité va progressivement s’accélérer à mesure que les produits TIC entreront dans leur haute saison », a déclaré Foxconn, en référence aux technologies de l’information et de la communication.

La société prévoit une croissance tant en glissement trimestriel qu’en glissement annuel au troisième trimestre, mais a précisé qu’il restait « nécessaire de surveiller l’impact de la situation politique et économique mondiale instable ».

Foxconn, officiellement dénommée Hon Hai Precision Industry, ne communique pas de prévisions chiffrées.

La société doit publier ses résultats complets du deuxième trimestre le 12 août.

Son titre a clôturé en hausse de 3,4% avant la publication des chiffres d'affaires, surperformant ainsi la progression de 2,9% de l'indice de référence du marché, l' .TWII .

(1 dollar = 32,2240 dollars taïwanais)