La demande d'exploitation minière des fonds marins de TMC USA progresse dans le cadre de l'examen américain
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 20:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'agence américaine de régulation des océans a déterminé que la demande de The Metals Company TMC.O pour un permis d'exploitation minière en eaux profondes dans l'océan Pacifique remplissait les conditions requises pour avancer dans le processus d'examen, a déclaré le mineur canadien lundi.

Par ailleurs, l'Autorité internationale des fonds marins a ouvert sa dernière réunion en Jamaïque pour débattre des normes internationales en matière d'exploitation minière en eaux profondes.

La National Oceanic and Atmospheric Administration n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Voici quelques détails importants:

* Au début de l'année, TMC USA a présenté la toute première demande consolidée de licence d'exploration et de permis de récupération commerciale pour des nodules polymétalliques dans l'océan Pacifique, couvrant environ 65 000 km².

* Le nouveau processus permet d'intégrer les données de la phase d'exploration directement dans l'examen de la récupération commerciale, ce qui permet de rationaliser le calendrier réglementaire.

* Les demandes de permis d'exploration de TMC USA progressent comme prévu, les périodes de consultation publique étant désormais terminées.

Valeurs associées

TMC THE METALS
6,2700 USD NASDAQ +9,42%
