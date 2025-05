La dégradation de la note des Etats-Unis met les marchés sous pression

(AOF) - Les marchés européens ont débuté la semaine proches de l'équilibre après la perte par les Etats-Unis de leur dernier " triple A". Le CAC 40 a reculé de 0,04% à 7883,63 points et l’EuroStoxx50 a perdu 0,15% à 5419,53 points. En revanche, le Dax a enregistré un record en clôture, en progressant de 0,58% à 23906,05 points. Le rouge était la couleur à la mode aux Etats-Unis, avec un Dow Jones en repli de 0,18% vers 17h30.

Moody's dégrade après S&P et Fitch

Moody's Ratings a abaissé d'un cran vendredi la note des États-Unis de Aaa à Aa1. L'agence de notation a justifié sa décision par " l'augmentation, sur plus d'une décennie, de la dette publique et des ratios de paiement d'intérêts, qui atteignent des niveaux nettement supérieurs à ceux d'États souverains bénéficiant d'une notation similaire ". " La révision à la baisse était imminente et Moody's est la dernière des trois grandes agences à dégrader la note souveraine des États-Unis du niveau le plus élevé ", rappelle MUFG.

Perspective de la note stable

La perspective de la note est passée de négative à stable. " Bien que les derniers mois aient été caractérisés par un certain degré d'incertitude politique, nous nous attendons à ce que les États-Unis poursuivent leur longue histoire de politique monétaire très efficace menée par une Réserve fédérale indépendante ", a souligné Moody's pour justifier cette perspective. Avant d'ajouter : " La perspective stable tient également compte des caractéristiques institutionnelles, notamment la séparation constitutionnelle des pouvoirs entre les trois branches du gouvernement (…) "

Ces commentaires prennent une dimension particulière alors que Donald Trump a critiqué à plusieurs reprises le président de la Fed, Jerome Powell, mais aussi des juges qui s'étaient opposés aux politiques de son administration.

La décision de Moody's " ne devrait pas avoir d'impact direct sur les taux et les actifs américains, mais c'est un signe de plus que le statut d'actif de réserve absolue de la dette américaine est remis en question petit à petit, et que les craintes sur les finances publiques pourraient maintenir les taux élevés et peser encore sur le dollar à moyen terme. ", explique LBP AM.

Désaveu d'un modèle budgétaire devenu incontrôlable

Pour John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud, il ne s'agit pas d'un " simple geste technique, c'est un désaveu global d'un modèle budgétaire devenu incontrôlable. Reste à savoir si cette décision marquera un tournant décisif… ou si elle s'ajoutera à la longue liste des alertes ignorées par les marchés ".

Cette décision de Moody's intervient également au moment où se discute au Congrès américain, le projet de loi républicain sur les impôts et les dépenses. Selon les experts interrogés par le Wall Street Journal, la proposition actuelle augmenterait les déficits budgétaires prévus de près de 3 000 milliards de dollars à horizon 2034.

Sur le marché des taux, le rendement du 10 ans a finalement gagné 1,13 point de base à 4,497% aux Etats-Unis après avoir culminé ce matin à 4,566% tandis que celui du 30 ans a brièvement dépassé 5%. Le dollar a été sous pression. L'euro gagne 0,84% à 1,1255 dollar en fin de séance en Europe.

Du côté des entreprises, les actualités étaient peu nombreuses. BNP Paribas a fini en tête du CAC 40 grâce au lancement d'un plan de rachat d'actions de plus de 1 milliard d'euros.