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La dégradation de DB pèse lourdement sur Schott Pharma
information fournie par AOF 09/10/2026 à 09:41

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(Zonebourse.com) - Début de séance compliqué pour Schott Pharma qui trébuche de 4,67%, à 23,50 euros, à la Bourse de Francfort. Ce repli est lié à la décision de Deutsche Bank d'abaisser sa recommandation sur le titre.

La banque allemande estime qu'avec une hausse de 70% depuis le début de l'année, et une valorisation désormais jugée plus exigeante, le potentiel de progression supplémentaire est difficile à voir.

En parallèle, les analystes notent que le paiement ponctuel de 15 millions d'euros reçu au cours de l'exercice 2026 équivaut à environ 1,5% des ventes du groupe et pourrait amener l'entreprise dédiée à la conception de solutions avancées de confinement et de systèmes d'administration de médicaments à formuler des prévisions légèrement inférieures à son objectif de moyen terme (6-8%) pour l'exercice 2027.

Dans le détail, DB pense que les nouvelles perspectives pourraient prévoir une croissance organique de 5 à 7%, tandis que les prévisions de ses analystes sont plus conservatrices avec une croissance organique de seulement 5,5%. Au niveau de l'Ebitda ajusté, Deutsche Bank l'attend stable.

La banque a dégradé le titre Schott Pharma d'achat à conserver, et l'objectif de cours a été légèrement relevé de 23 à 25 euros. DB préfère attendre un meilleur point d'entrée.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 09/10/2026 à 09:41:00.

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