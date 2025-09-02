 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 681,25
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La découverte de médicaments par l'IA s'accélère alors que la FDA s'efforce de réduire les essais sur les animaux
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sneha S K et Puyaan Singh

Les développeurs de médicaments adoptent de plus en plus les technologies d'IA pour les tests de découverte et de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la FDA de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche.

D'ici trois à cinq ans, l'utilisation de l'IA et la réduction des tests sur les animaux pourraient permettre de réduire les délais et les coûts d'au moins la moitié, selon 11 experts différents issus de sociétés de recherche sous contrat, de sociétés de biotechnologie et de sociétés de courtage.

Le fabricant de logiciels de développement de médicaments Certara CERT.O et des entreprises biotechnologiques telles que Schrodinger SDGR.O et Recursion Pharmaceuticals RXRX.O utilisent déjà l'IA pour prédire comment les médicaments expérimentaux peuvent être absorbés, distribués ou déclencher des effets secondaires toxiques.

"Nous arrivons à un point où nous n'avons plus besoin de faire ces tests sur les animaux () ", a déclaré Patrick Smith, président des solutions de développement de médicaments chez Certara, qui travaille avec des entreprises développant des médicaments contre les maladies infectieuses, tels que des anticorps monoclonaux contre l'hépatite B.

Recursion a déclaré que sa plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA n'a pris que 18 mois pour faire passer une molécule à l'essai clinique en tant que candidat-médicament contre le cancer, ce qui est beaucoup plus rapide que la moyenne du secteur, qui est de 42 mois.

Les analystes de TD Cowen et Jefferies s'attendent à ce que ces approches basées sur l'IA réduisent les coûts et les délais de plus de la moitié, par rapport aux estimations actuelles qui prévoient jusqu'à 15 ans et 2 milliards de dollars pour la mise sur le marché d'un médicament.

Ce changement s'inscrit également dans la vision de la FDA selon laquelle des approches telles que les technologies pilotées par l'IA, les modèles cellulaires humains et les modèles informatiques deviendront la nouvelle norme, puisque l'agence prévoit de faire des études animales l'exception pour les tests précliniques de sécurité et de toxicité d'ici trois à cinq ans.

Ces nouvelles approches devraient également permettre de faire baisser le prix des médicaments, comme l'a indiqué la Food and Drug Administration américaine dans sa déclaration d'avril, qui a tracé une feuille de route pour les entreprises afin de réduire le recours à l'expérimentation animale, en particulier pour les anticorps monoclonaux.

Cependant, les experts de l'industrie ont déclaré qu'il était peu probable que les nouvelles méthodes remplacent totalement les tests sur les animaux.

Selon les exigences actuelles de la FDA pour les anticorps monoclonaux, les entreprises mènent des études sur les animaux pour tester les effets nocifs d'un médicament. Ces études durent généralement entre un et six mois et nécessitent en moyenne 144 primates non humains , à un coût de 50 000 dollars chacun, selon l'agence.

NOUVELLE APPROCHE

Charles River CRL.N , l'une des plus grandes entreprises de recherche au monde, fait partie des piliers de l'industrie qui investissent dans l'IA et dans ce que l'on appelle les "nouvelles méthodologies d'approche".

Ces méthodes utilisent l'IA, la modélisation informatique et l'apprentissage automatique ainsi que des modèles humains tels que les organes sur puce pour prédire l'action d'un médicament dans l'organisme. Un organe sur puce est un petit dispositif tapissé de cellules humaines vivantes qui reproduisent les fonctions clés d'un organe.

Le portefeuille NAM de Charles River génère déjà un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 millions de dollars.

DE PLUS PETITS ACTEURS SE LANCENT DANS L'AVENTURE

InSphero teste la sécurité et l'efficacité dans des modèles de foie en 3D, où des microtissus de foie cultivés en laboratoire aident à reproduire les fonctions de l'organe.

Schrodinger, basée à New York, associe des simulations basées sur la physique à l'intelligence artificielle pour prédire la toxicologie des médicaments.

Mais les experts du secteur estiment que dans un avenir proche, les entreprises utiliseront une approche hybride, en réduisant les essais sur les animaux et en les complétant par des données issues de ces nouvelles méthodes.

"Je ne pense pas que nous arriverons immédiatement, à court terme, à un point où, tout d'un coup, les tests sur les animaux disparaîtront complètement", a déclaré Brendan Smith, analyste des sciences de la vie et de la biotechnologie chez TD Cowen.

Valeurs associées

CERTARA
10,5984 USD NASDAQ -2,23%
CHARLES RIV LAB
159,500 USD NYSE -2,45%
RECURSN PHARMA RG-A
4,7284 USD NASDAQ +0,60%
SCHRODINGER
19,5100 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • "C'est notre terre": les enfants ukrainiens font leur rentrée scolaire
    "C'est notre terre": les enfants ukrainiens font leur rentrée scolaire
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:56 

    Les écoliers de la ville d'Irpin près de Kiev, marquent le début de l'année scolaire par une cérémonie, en sonnant les cloches et en brandissant des drapeaux ukrainiens. À l'école Mriya d'Irpin, plus de 2 700 élèves commencent l'année scolaire, certains revenant ... Lire la suite

  • Procès Bolsonaro au Brésil: début des audiences en vue du verdict
    Procès Bolsonaro au Brésil: début des audiences en vue du verdict
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:55 

    La Cour suprême brésilienne a commencé ses débats mardi en vue d’un verdict dans le procès de l'ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro et de sept autres co-accusés, accusés d'avoir fomenté un coup d'État pour tenter de rester au pouvoir après avoir perdu ... Lire la suite

  • Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts
    Le bilan du séisme en Afghanistan bondit à plus de 1.400 morts
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:54 

    Le séisme de magnitude 6 qui a frappé l'est de l'Afghanistan a fait plus de 1.400 morts et plus de 3.100 blessés, d'après un bilan officiel actualisé mardi, l'un des plus lourds des dernières décennies dans le pays, parmi les plus pauvres au monde.

  • La Chine annonce la mise en place d'un régime d'exemption de visa pour les Russes
    La Chine annonce la mise en place d'un régime d'exemption de visa pour les Russes
    information fournie par AFP Video 02.09.2025 15:54 

    La Chine va mettre en place une exemption de visa pour les détenteurs de visa russe à partir du 15 septembre 2025, a déclaré mardi le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank