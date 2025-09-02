La découverte de médicaments par l'IA s'accélère alors que la FDA s'efforce de réduire les essais sur les animaux

Les développeurs de médicaments adoptent de plus en plus les technologies d'IA pour les tests de découverte et de sécurité afin d'obtenir des résultats plus rapides et moins coûteux, conformément à la volonté de la FDA de réduire les tests sur les animaux dans un avenir proche.

D'ici trois à cinq ans, l'utilisation de l'IA et la réduction des tests sur les animaux pourraient permettre de réduire les délais et les coûts d'au moins la moitié, selon 11 experts différents issus de sociétés de recherche sous contrat, de sociétés de biotechnologie et de sociétés de courtage.

Le fabricant de logiciels de développement de médicaments Certara CERT.O et des entreprises biotechnologiques telles que Schrodinger SDGR.O et Recursion Pharmaceuticals RXRX.O utilisent déjà l'IA pour prédire comment les médicaments expérimentaux peuvent être absorbés, distribués ou déclencher des effets secondaires toxiques.

"Nous arrivons à un point où nous n'avons plus besoin de faire ces tests sur les animaux () ", a déclaré Patrick Smith, président des solutions de développement de médicaments chez Certara, qui travaille avec des entreprises développant des médicaments contre les maladies infectieuses, tels que des anticorps monoclonaux contre l'hépatite B.

Recursion a déclaré que sa plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA n'a pris que 18 mois pour faire passer une molécule à l'essai clinique en tant que candidat-médicament contre le cancer, ce qui est beaucoup plus rapide que la moyenne du secteur, qui est de 42 mois.

Les analystes de TD Cowen et Jefferies s'attendent à ce que ces approches basées sur l'IA réduisent les coûts et les délais de plus de la moitié, par rapport aux estimations actuelles qui prévoient jusqu'à 15 ans et 2 milliards de dollars pour la mise sur le marché d'un médicament.

Ce changement s'inscrit également dans la vision de la FDA selon laquelle des approches telles que les technologies pilotées par l'IA, les modèles cellulaires humains et les modèles informatiques deviendront la nouvelle norme, puisque l'agence prévoit de faire des études animales l'exception pour les tests précliniques de sécurité et de toxicité d'ici trois à cinq ans.

Ces nouvelles approches devraient également permettre de faire baisser le prix des médicaments, comme l'a indiqué la Food and Drug Administration américaine dans sa déclaration d'avril, qui a tracé une feuille de route pour les entreprises afin de réduire le recours à l'expérimentation animale, en particulier pour les anticorps monoclonaux.

Cependant, les experts de l'industrie ont déclaré qu'il était peu probable que les nouvelles méthodes remplacent totalement les tests sur les animaux.

Selon les exigences actuelles de la FDA pour les anticorps monoclonaux, les entreprises mènent des études sur les animaux pour tester les effets nocifs d'un médicament. Ces études durent généralement entre un et six mois et nécessitent en moyenne 144 primates non humains , à un coût de 50 000 dollars chacun, selon l'agence.

NOUVELLE APPROCHE

Charles River CRL.N , l'une des plus grandes entreprises de recherche au monde, fait partie des piliers de l'industrie qui investissent dans l'IA et dans ce que l'on appelle les "nouvelles méthodologies d'approche".

Ces méthodes utilisent l'IA, la modélisation informatique et l'apprentissage automatique ainsi que des modèles humains tels que les organes sur puce pour prédire l'action d'un médicament dans l'organisme. Un organe sur puce est un petit dispositif tapissé de cellules humaines vivantes qui reproduisent les fonctions clés d'un organe.

Le portefeuille NAM de Charles River génère déjà un chiffre d'affaires annuel d'environ 200 millions de dollars.

DE PLUS PETITS ACTEURS SE LANCENT DANS L'AVENTURE

InSphero teste la sécurité et l'efficacité dans des modèles de foie en 3D, où des microtissus de foie cultivés en laboratoire aident à reproduire les fonctions de l'organe.

Schrodinger, basée à New York, associe des simulations basées sur la physique à l'intelligence artificielle pour prédire la toxicologie des médicaments.

Mais les experts du secteur estiment que dans un avenir proche, les entreprises utiliseront une approche hybride, en réduisant les essais sur les animaux et en les complétant par des données issues de ces nouvelles méthodes.

"Je ne pense pas que nous arriverons immédiatement, à court terme, à un point où, tout d'un coup, les tests sur les animaux disparaîtront complètement", a déclaré Brendan Smith, analyste des sciences de la vie et de la biotechnologie chez TD Cowen.