La décollecte se poursuit sur les fonds actions

(NEWSManagers.com) - L'éclaircie sur la collecte des fonds actions de la première moitié d'avril semble désormais lointaine. Les répercussions de la crise du Covid-19 se poursuivent sur la classe d'actifs, avec une quatrième semaine d'affilée de décollecte, selon le rapport hebdomadaire du " Flow Show " de BofA Global Research. Entre le 15 et le 21 mai, les fonds actions ont rendu 7,6 milliards de dollars à leurs investisseurs, dont 6,7 milliards au sein des fonds gérés activement. Sur un mois, la décollecte atteint 36,7 milliards de dollars.

La décollecte hebdomadaire sur les fonds actions s'est concentrée sur ceux positionnés sur les pays émergents (-3,5 milliards, 14è semaine de décollecte) et les pays européens (-2,9 milliards). Les fonds actions Japon ont reçu 1,3 milliard de dollars, et les fonds américains seulement 0,1 milliard. Au sein des fonds actions US, la collecte se concentre sur les titres santé (1,4 milliard) et tech (1,2 milliard), comme depuis le début de la crise.

Les fonds obligataires continuent de leur côté de retrouver des couleurs, avec une nouvelle collecte solide, de 17,8 milliards de dollars. Celle-ci s'est principalement faite sur les fonds d'obligations d'investissement, avec 10,7 milliards de dollars. Les fonds d'obligations à haut rendement, plus risqués, ont également été prisés, avec 6,5 milliards de dollars de flux positifs. Les fonds d'obligations souveraines ont reçu pour leur part un petit 0,3 milliard de collecte.

Enfin, l'énorme vague d'investissements dans les fonds monétaires, qui était en cours depuis plus de deux mois, a pris fin cette semaine avec une décollecte de 5,9 milliards de dollars. Les investisseurs mondiaux ont tout de même placé environ 1.200 milliards de dollars dans ces fonds depuis le début de l'année. De leur côté, les fonds investis sur l'or maintiennent leur attrait avec une collecte historique de 3,5 milliards de dollars.