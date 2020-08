La décollecte s' accélère sur les fonds actions

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions dans le monde ont vu sortir 7,4 milliards de dollars sur la semaine au 5 août, selon les données du dernier " Flow Show " , le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. Il s' agit de la plus forte décollecte sur 11 semaines. La semaine précédente, ils avaient rendu 1,9 milliard de dollars aux investisseurs.

Cette fois-ci, même les ETF ont pâti de la désaffection des investisseurs pour les actions. Ils ont essuyé des rachats de 1 milliard de dollars, tandis que les fonds restituaient 6,4 milliards de dollars.

La décollecte a été alimentée par les fonds actions américaines comme c' est le cas depuis quelques semaines. Ces derniers ont subi des sorties de 6,5 milliards de dollars, soit la plus forte décollecte en six semaines. Ce sont surtout les fonds grandes capitalisations US qui ont été pénalisés (-4,2 milliards de dollars).

Les fonds actions européennes ont subi leur première décollecte en un mois avec 1 milliard de dollars de sorties. Seuls les fonds actions japonaises ont réussi à séduire les investisseurs, avec une collecte de 1,6 milliard de dollars.

Les investisseurs continuent de se tourner vers les fonds obligataires. Ces derniers ont enregistré des souscriptions nettes de 17 milliards de dollars. Ces trois derniers mois, ils ont drainé 230 milliards de dollars. La collecte a été tirée par les fonds " investment grade " , qui ont engrangé 14,7 milliards de dollars, soit la plus forte collecte hebdomadaire jamais enregistrée.

Les fonds monétaires ont continué à collecter, avec 22,7 milliards de dollars. Les fonds or ont quant à eux attiré 2,7 milliards de dollars. C' est un peu moins que les semaines précédentes. Mais cela constitue encore un rythme élevé, et ce alors que l' or atteint des niveaux record.