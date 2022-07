La décollecte hebdomadaire des fonds dépasse les 40Md$

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs internationaux sont de plus en plus craintifs. Les fonds d’investissement en ont subi une importante conséquence, avec une décollecte de 42,2 milliards de dollars (40,4 milliards d’euros) sur les principales classes d’actifs, selon le "Flow Show", le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Entre le 23 et le 29 juin, les fonds monétaires ont rendu 18,3 milliards de dollars, les fonds obligataires 17 milliards, les fonds actions 5,8 milliards, et les fonds or 1,1 milliard.

Dans l’univers obligataire, les retraits sont particulièrement importants pour les fonds de dettes d’entreprises investment grade, à 12,1 milliards de dollars, suivis par ceux des fonds high yield (-3,1 milliards) et de dette émergente (-2,9 milliards). Le sauve-qui-peut obligataire aura une nouvelle fois favorisé les fonds de dettes souveraines, qui ont reçu 3,3 milliards de dollars nets (dont 0,5 milliard pour les fonds de dettes indexées à l’inflation).

Avec une énième décollecte hebdomadaire, la catégorie des fonds actions présente désormais une collecte nette nulle sur quatre mois, notent les auteurs du rapport. Sur cette semaine, les rachats sont alimentés en partie par les fonds d’actions européennes (-5,5 milliards d’euros). Les autres régions ont collecté de petits montants : +1,8 milliard de dollars pour les émergents, +0,6 milliard pour le Japon, +0,5 milliard pour les Etats-Unis. Sur cette dernière zone géographique, les flux ont fortement varié selon les stratégies sous-jacentes. Les fonds sectoriels ont plutôt décollecté, avec notamment -3,5 milliards pour les fonds de matériaux, -1,3 milliard pour les fonds d’énergéticiens, et -0,9 pour les fonds de financières. Les fonds de grandes capitalisations ont, eux, reçu 6,2 milliards de dollars, et les fonds value 1 milliard.