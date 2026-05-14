La déclaration éthique de Trump révèle des milliers de transactions liées à des titres d'entreprises américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de l'article en vue d'une diffusion plus large) par Jarrett Renshaw, Lawrence Delevingne et Tom Bergin

Le président américain Donald Trump a déclaré une série de transactions financières d'au moins 220 millions de dollars réalisées plus tôt cette année sur les titres de grandes entreprises américaines, selon deux nouveaux formulaires de déclaration financière publiés jeudi par le Bureau américain de l'éthique gouvernementale. Ces nouveaux rapports couvrent les trois premiers mois de 2026 et indiquent des fourchettes de valeurs plutôt que des montants exacts, faisant état d’une valeur cumulée comprise entre 220 millions et environ 750 millions de dollars. Les achats comprenaient des titres liés à des sociétés telles que Microsoft, Meta Platforms, Oracle, Broadcom, Bank of America et Goldman Sachs, ainsi que des opérations sur des obligations municipales.

Parmi les exemples d'achats importants, d'une valeur comprise entre 1 et 5 millions de dollars chacun, figuraient un fonds indiciel S&P 500, Nvidia Corp. et Apple Inc. Les ventes importantes, d'une valeur comprise entre 5 et 25 millions de dollars chacune, concernaient notamment Microsoft, Amazon et Meta. Le document ne précise pas toujours le type de titre, par exemple s'il s'agissait d'une action ou d'une obligation d'entreprise.

Les déclarations ne précisent pas non plus sur quels comptes les transactions ont eu lieu ni qui a effectué les opérations. Les actifs du président sont détenus dans une fiducie contrôlée par ses enfants, tandis que certaines des transactions mentionnées dans les nouvelles déclarations indiquent qu'un courtier a agi en tant qu'agent.

Le service de presse de la Maison Blanche a renvoyé les questions à la Trump Organization. Un avocat de la Trump Organization n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Depuis son retour à la Maison Blanche l'année dernière, Donald Trump a divulgué à plusieurs reprises des transactions financières par le biais d'une série de déclarations éthiques publiques, faisant état de transactions portant à la fois sur des titres de dette municipale et sur des titres émis par de grandes entreprises. Ces formulaires de déclaration sont exigés par les règles fédérales en matière d'éthique et ne fournissent qu'un aperçu partiel de l'activité financière d'un responsable, car ils répertorient les transactions supérieures à 1 000 dollars par grandes fourchettes de valeur et ne divulguent pas les prix exacts, les bénéfices ni si les actifs ont été achetés directement ou par l'intermédiaire de comptes gérés. La déclaration financière annuelle du président, un document plus complet qui inclut les actifs commerciaux et les revenus , tels que les complexes de golf et les entreprises de cryptomonnaie, est attendue dans les mois à venir.