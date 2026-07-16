La DCC irlandaise annonce qu'un consortium mené par KKR a présenté une offre publique d'achat améliorée

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La société irlandaise DCC DCC.L a annoncé jeudi qu'un consortium composé de KKR KKR.N et d'Energy Capital Partners avait soumis une offre publique d'achat améliorée, valorisant le distributeur d'énergie à 6 797,22 pence par action.