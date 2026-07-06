La DAE de Dubaï et la filiale Neuberger s'apprêtent à lancer une société de location d'avions visant un investissement de 6 milliards de dollars

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Dubai Aerospace Enterprise lance, en partenariat avec Neuberger Specialty Finance, un nouveau fonds de co-investissement dédié à la location d'avions, qui visera à mobiliser environ 6 milliards de dollars à moyen terme à travers plusieurs véhicules d'investissement, ont annoncé lundi les deux sociétés dans un communiqué conjoint.

Voici quelques détails:

* Ce nouveau véhicule de co-investissement dédié à la location d’avions, baptisé Mustang Aerospace, permettra aux fonds gérés tant par DAE que par la branche de financement adossé à des actifs de Neuberger d’acquérir une flotte diversifiée d’avions.

* Ce véhicule de co-investissement prévoit de déployer des capitaux de manière régulière “sur le long terme afin de faire de Mustang une entité d’une taille et d’un poids significatifs”.

* Cet accord intervient alors que la guerre en Iran a plongé l’aviation mondiale dans la tourmente cette année, entraînant de graves perturbations des horaires et provoquant une flambée des prix du kérosène, ce qui a aggravé les difficultés déjà rencontrées par les compagnies aériennes, notamment les retards de livraison de la part des plus grands constructeurs aéronautiques.

* Cette transaction marque également la dernière expansion en date des gestionnaires d’actifs dans le financement de l’aviation, un secteur qui suscite un intérêt institutionnel croissant à mesure que les contraintes d’offre font grimper les taux de location.

* Mustang a également signé un accord avec Goldman Sachs, Mizuho, BNP Paribas, MUFG, la Société Générale et Truist afin d’obtenir un financement de trésorerie engagé.

* DAE appartient au fonds souverain de Dubaï, l’ICD. Elle dispose d’une flotte d’environ 700 appareils, évaluée à 25 milliards de dollars à la fin du mois de mars.