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La croissance se poursuit dans les services en zone euro (PMI)
information fournie par AOF 03/09/2026 à 10:31
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(Zonebourse.com) - La croissance de l'activité dans le secteur des services dans la zone euro a conservé en août à peu près la même dynamique qu'au mois de juillet, montrent les résultats définitifs de la dernière enquête PMI de S&P Global publiés ce jeudi.

L'indice PMI des directeurs d'achat est ressorti à 51,6 le mois dernier, quasiment inchangé après s'être établi à 51,7 en juillet.

L'indice reste ainsi bien au-dessus de la barre des 50 points, qui délimite croissance et contraction de l'activité.

L'inflation à des niveaux historiquement élevés

Joe Hayes, économiste chez S&P Global, souligne que le secteur tertiaire semble avoir surmonté les difficultés dues à la flambée des prix de l'énergie, tout en faisant remarquer que les données d'août signalent un coup d'arrêt de la tendance désinflationniste observée depuis que les indices PMI des prix avaient atteint un sommet, en mai.

Les taux d'inflation des prix payés et des prix facturés se sont en effet redressés pour atteindre leurs plus hauts niveaux depuis trois mois.

Au final, l'indice PMI composite, considéré comme un bon étalon de la croissance de la zone euro, s'est établi à 52 en août, tout comme au mois de juillet.

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