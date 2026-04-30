La croissance organique trimestrielle de WTW ralentit, le cours de l'action s'effondre

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WTW WTW.O a annoncé jeudi une croissance organique plus modérée de son chiffre d'affaires dans les activités de gestion des risques et de courtage pour le premier trimestre, en raison de la volatilité des marchés mondiaux, ce qui a éclipsé les solides bénéfices de la société de courtage en assurance et entraîné une baisse de 9 % de son action en pré-ouverture.

La croissance organique reflète souvent l'ampleur de l'expansion de l'entreprise grâce à son activité principale, plutôt que d'autres facteurs tels que les acquisitions, les cessions ou les changements comptables.

"Notre attention constante portée à l'amélioration de l'efficacité a permis une augmentation des marges et une croissance significative du bénéfice par action, malgré un marché mondial plus difficile qui a créé des vents contraires à court terme pour la croissance organique", a déclaré le directeur général Carl Hess dans un communiqué.

Le segment « Risques et courtage » de la sociétéa enregistré une croissance organique de son chiffre d'affaires de 2 %, tandis que son chiffre d'affaires total a progressé de 3 % en termes organiques.Au cours de la même période l'année dernière, ces hausses s'élevaient à 7 % et 5 % respectivement.

Les analystes de Citigroup ont déclaré que "le manque à gagner organique (de 3 % par rapport à l'estimation de 5 %) est susceptible de susciter des inquiétudes".

La marge d'exploitation de WTW pour le premier trimestre a également reculé d'environ 80 points de base par rapport à la même période de l'année précédente.

La société, qui opère dans environ 140 pays et marchés, a enregistré un flux de trésorerie disponible négatif de 65 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre un flux négatif de 86 millions de dollars un an plus tôt.

Un flux de trésorerie négatif persistant freine l'appétit des investisseurs pour le titre, qui a chuté d'environ 12 % depuis le début de l'année 2026, sous-performant l'ensemble des marchés.

Toutefois, le courtier en assurance a tout de même réussi à afficher un bénéfice ajusté de 3,72 dollars par action, dépassant la moyenne des estimations des analystes de 3,67 dollars par action, selon les données de LSEG.

La société a indiqué que la coentreprise Willis Re devrait réduire le bénéfice par action dilué ajusté annuel de 30 cents, tandis que l'acquisition de Newfront devrait diluer le bénéfice par action d'environ 10 cents.

WTW a annoncé en décembre qu'elle allait acquérir Newfront dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,3 milliard de dollars, une initiative visant à renforcer sa présence sur le marché intermédiaire américain par l'intermédiaire de cette société de courtage.