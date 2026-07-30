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La croissance en France reste décevante pour Spie selon Jefferies, le titre est en repli de 5%
information fournie par AOF 30/07/2026 à 11:46
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(Zonebourse.com) - L'EBITA du premier semestre est conforme aux attentes selon Jefferies, la croissance organique du groupe étant stable et se redressant au deuxième trimestre à 3,1% grâce à l'amélioration de la conjoncture climatique.

L'analyste estime que la marge, en hausse de 20 points de base à 6,2%, demeure rassurante.

Au niveau régional, Jefferies indique que la croissance en France reste décevante, mais est compensée par celle de l'Allemagne et de l'Europe du Nord-Ouest.

Jefferies estime que le résultat net ajusté du premier semestre est conforme aux attentes et le flux de trésorerie disponible est supérieur aux prévisions.

Les perspectives pour l'exercice 2026 restent inchangées, ce qui est rassurant selon l'analyste. "Dans l'ensemble, les résultats sont encourageants, mais la dynamique régionale est contrastée".

L'EBITA du premier semestre, à 321 millions d'euros, est globalement conforme au consensus de 323 millions d'euros (Jefferies : 330 millions d'euros). La marge d'EBITA progresse de 20 points de base sur un an pour atteindre 6,2% (consensus : 6,2% ; Jefferies : 6,4%), reflétant une attention constante portée à la sélection des contrats, à la discipline tarifaire et à un mix produits favorable.

Le résultat net ajusté du premier semestre, à 186,5 millions d'euros, est également conforme au consensus selon Jefferies (187 millions d'euros). "Le flux de trésorerie disponible (FCF) de 26 millions d'euros est solide, en hausse de 124% sur un an (consensus : -44 millions d'euros)" indique le bureau d'analyse.

Jefferies note que l'Allemagne a accéléré sa croissance au deuxième trimestre à 7,3% (contre 0% au premier trimestre), dépassant les prévisions. L'Europe du Nord-Ouest a également progressé au deuxième trimestre selon l'analyste, ces performances étant contrebalancées par la faiblesse persistante de la France, où la croissance est redevenue négative au deuxième trimestre (-1,9% contre 0,6% au premier trimestre).

Le chiffre d'affaires de 5 156,6 millions d'euros est globalement conforme aux attentes juge l'analyste (5 173 millions d'euros pour les analystes), en hausse de 3,6% sur un an (3,9% pour les analystes), avec des opérations de fusions-acquisitions nettes en hausse de 2,7% (2,9% pour les analystes) et un effet de change négatif de 0,2% (-0,4% pour les analystes).

Jefferies souligne également que le secteur des services énergétiques mondiaux a enregistré une faible performance, à -6,7% (contre -4,0% au premier trimestre et -4,1% au premier trimestre).

Les prévisions pour l'exercice 2026 sont réitérées. "Les commentaires relatifs aux perspectives pour l'exercice 2026 restent inchangés et tablent toujours sur une "forte croissance totale" tirée par la croissance organique et les acquisitions complémentaires et une "poursuite de l'expansion des marges " " rajoute le bureau d'analyse.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 11:46:00.

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