La croissance économique américaine s'accélère au troisième trimestre

drapeau américain 3 (Crédits: Unsplash - Ben White)

L'économie américaine a connu une croissance plus forte que prévu au troisièmetrimestre , la résilience des dépenses de consommation et les investissements des entreprises liés à l'intelligence artificielle ayant largement compensé l'impact de la hausse des prix du pétrole liée au conflit au Moyen-Orient.

Le produit intérieur brut (PIB) a progressé à un taux annualisé de 3,4% au cours du dernier trimestre, a indiqué jeudi le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans son estimation préliminaire du PIB du troisième trimestre. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une progression du PIB de 3,2%.

Les estimations allaient d'un taux de croissance de 1% à 4,2%.

La vigueur de la croissance contraste fortement avec l'évaluation pessimiste de l'économie par les ménages, qui se reflète dans les taux d'approbation du président Donald Trump, à un niveau historiquement bas, et dans une forte détérioration du moral des consommateurs . Ce rapport a été publié moins d'une semaine avant les élections de mi-mandat de mardi, qui détermineront la composition du Congrès.

L'économie progresse à un rythme bien supérieur à ce que certains responsables de la Réserve fédérale considèrent comme le taux de croissance non inflationniste, soit environ 2%. Mercredi, la banque centrale américaine a maintenu son taux d'intérêt de référence dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%, tout en reconnaissant que l'inflation «reste élevée».

Les économistes s'attendaient à ce que la Fed relève ses taux en décembre. Le président de la Fed, Kevin Warsh, a déclaré aux journalistes que «l'activité économique progresse à un rythme soutenu», soulignant que «bien que des incertitudes subsistent, dues en partie aux développements géopolitiques, la consommation intérieure s'est montrée résiliente».

Compte tenu de la part de plus en plus prépondérante des dépenses liées à l'IA, certains économistes ont estimé que la forte croissance du PIB ne reflétait probablement pas la réalité de l'économie. Les investisseurs se concentrent de plus en plus sur la hausse des coûts des projets d'IA à long terme, dont le retour sur investissement est incertain. Les entreprises technologiques ont emprunté des sommes colossales au cours de l'année écoulée pour financer leurs dépenses en IA, ce qui constitue un risque baissier potentiel pour les dépenses d'équipement. Les économistes s'attendaient toutefois à ce que ce pilier de soutien s'affaiblisse, même si un recul des dépenses était probable.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'économie, ont progressé de 3,8 % au cours du trimestre juillet-septembre, après une croissance de 3,8 % au deuxième trimestre. Le nombre historiquement bas de licenciements et un niveau modéré d'embauche contribuent à soutenir les dépenses, même si les hausses salariales ont parfois été à la traîne par rapport à l'inflation.

Mais les ménages épargnent également moins et puisent dans leurs économies pour financer leurs dépenses. Les prix moyens de l'essence se maintenant au-dessus de 4 dollars le gallon alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran s'éternise, les économistes anticipaient un ralentissement des dépenses de consommation.

par Lucia Mutikani

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))