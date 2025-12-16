La croissance du secteur privé américain ralentit en décembre (PMI)
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 15:57
L'indice demeure néanmoins au-dessus du seuil fatidique des 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité, selon la terminologie de l'enquête (plus il est haut au-dessus de ce seuil, plus le rythme de l'expansion est fort).
La croissance ralentit à son rythme le plus bas depuis juin dernier, avec la plus faible progression des afflux de nouvelles affaires en 20 mois (dont une première baisse des nouvelles commandes de biens en un an).
"Les pressions inflationnistes se sont dans le même temps intensifiées de façon notable, avec des prix de vente moyens ayant connu l'une de leurs plus fortes augmentations depuis la mi-2022", ajoute S&P Global.
