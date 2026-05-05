La croissance du secteur des services aux États-Unis marque le pas, la progression des commandes ayant enregistré sa plus forte baisse depuis trois ans

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La croissance du secteur des services américain a ralenti pour le deuxième mois consécutif en avril, la progression des nouvelles commandes ayant enregistré sa plus forte baisse en trois ans et les pressions sur les coûts des intrants s'étant maintenues à leur plus haut niveau depuis fin 2022, dans un contexte de flambée des prix de l'énergie liée à la guerre menée par les États-Unis contre l'Iran, selon une enquête sectorielle publiée mardi.

L'indice des directeurs d'achat dans le secteur non manufacturier de l'Institute for Supply Management a reculé à 53,6 le mois dernier, contre 54,0 en mars. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice de 53,7. Un indice supérieur à 50 indique une expansion dans le vaste secteur des services, qui représente plus des deux tiers de l'activité économique américaine. L'indice de l'activité des entreprises a en fait progressé de 2 points pour atteindre 55,9, mais d'autres composantes se sont révélées plus moroses.

L'indice des nouvelles commandes a chuté à 53,5, après avoir atteint en mars son plus haut niveau en trois ans à 60,6, cette baisse de 7,1 points étant la plus importante depuis mars 2023. Les pressions sur les coûts ne se sont pas atténuées non plus, l'indice des prix payés restant inchangé à 70,7, un niveau qui n'avait plus été observé depuis octobre 2022, lorsque la vague d'inflation post-pandémique commençait tout juste à s'atténuer.

La guerre en Iran a non seulement fait grimper les prix de l'énergie – les prix des carburants pour véhicules à moteur, mesurés par l'AAA, sont à leur plus haut niveau depuis l'été 2022 –, mais elle a également provoqué des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement qui allongent les délais de livraison des matériaux essentiels aux entreprises. L'indice des délais de livraison des fournisseurs de l'ISM, qui augmente à mesure que les délais s'allongent, est passé de 56,2 en mars à 56,8 – son plus haut niveau depuis juillet 2022.

L'emploi est également resté en territoire négatif, se maintenant sous la barre des 50 pour le deuxième mois consécutif, à 48,0 en avril contre 45,2 le mois précédent.