La croissance du PIB du quatrième trimestre aux États-Unis révisée à la baisse à un taux de 0,5%

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La croissance économique américaine s'est ralentie plus que prévu au quatrième trimestre en raison de la baisse des investissements des entreprises, y compris l'accumulation des stocks, mais les bénéfices des entreprises ont fortement augmenté, selon les données du gouvernement jeudi.

Le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé révisé à la baisse de 0,5 %, a déclaré le Bureau d'analyse économique du département du Commerce dans sa troisième estimation du PIB. L'économie avait précédemment progressé à un rythme de 0,7 % au quatrième trimestre. L'estimation préliminaire faisait état d'une croissance du PIB de 1,4 %.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu un taux de croissance du PIB non révisé de 0,7 %. Les révisions du rythme de croissance du quatrième trimestre reflètent les baisses des dépenses des entreprises en produits intellectuels ainsi que des stocks.

La croissance des dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l'économie, a été révisée à la baisse à un taux de 1,9 %, contre un taux de 2,0 % annoncé précédemment.

La fermeture du gouvernement l'année dernière a été le principal facteur de ralentissement par rapport au taux de croissance de 4,4 % du troisième trimestre.

Ni le PIB du troisième ni celui du quatrième trimestre ne reflètent véritablement la santé de l'économie.

Les ventes finales aux acheteurs domestiques privés, qui excluent le gouvernement, le commerce et les stocks, ont augmenté à un rythme de 1,8 % au quatrième trimestre. Cette mesure de la demande intérieure, étroitement surveillée par les décideurs politiques, était précédemment estimée à un taux de croissance de 1,9 %. La demande intérieure a augmenté à un rythme de 2,9 % au cours du trimestre juillet-septembre.

Les bénéfices tirés de la production courante ont augmenté à un rythme de 246,9 milliards de dollars au quatrième trimestre, en hausse par rapport au rythme de croissance de 175,6 milliards de dollars au troisième trimestre.

Du point de vue des revenus, l'économie a progressé à un taux de 2,6 % au quatrième trimestre. Le revenu intérieur brut a augmenté à un rythme de 3,5 % au cours du trimestre juillet-septembre.

La moyenne du PIB et du RIB, également appelée production intérieure brute et considérée comme une meilleure mesure de l'activité économique, a augmenté de 1,5 %. La production intérieure brute a augmenté de 4,0 % au troisième trimestre.

Bien que la croissance se soit probablement accélérée au premier trimestre, la guerre américano-israélienne contre l'Iran jette un voile sur l'économie.