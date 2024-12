La croissance du PIB du G20 se poursuit à un rythme stable au troisième trimestre 2024

(AOF) - Le produit intérieur brut (PIB) de la zone du G20 a augmenté de 0,7% au troisième trimestre 2024, en légère hausse par rapport au taux de croissance de 0,6% enregistré au trimestre précédent, selon des estimations provisoires de l'OCDE. Les taux de croissance trimestriels du PIB de la zone du G20 sont restés globalement stables depuis le deuxième trimestre 2023. Sur ce troisième trimestre 2024, la croissance du PIB est restée stable pour l'ensemble de la zone du G20, mais la situation a varié d'un pays à l'autre.

L'Indonésie, l'Inde et les États-Unis ont enregistré une croissance stable (respectivement 1,2%, 1,1% et 0,7%), tandis que la croissance a nettement accéléré au Mexique (de 0,4% à 1,1%) et en Chine (de 0,5% à 0,9%) et, dans une moindre mesure, en France et en Australie (de 0,2% dans les deux pays à respectivement 0,4 % et 0,3 %). La croissance a rebondi en Allemagne (de -0,3 % à 0,1 %) et en Corée (de -0,2 % à 0.1%).

Comparé au même trimestre de l'année précédente, le PIB de la zone du G20 a progressé de 2,8% au troisième trimestre 2024, en légère baisse par rapport à 3% au trimestre précédent (tableau 2). Parmi les économies du G20, l'Inde a enregistré le taux de croissance en glissement annuel le plus élevé (5,8%) au troisième trimestre, suivie de l'Indonésie (5%). L'Allemagne a enregistré la plus forte baisse (‑0,3%).