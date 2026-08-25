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La croissance du PIB allemand revue en hausse à 0,3% au 2e trimestre
information fournie par AOF 25/08/2026 à 09:40
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(Zonebourse.com) - L'économie allemande a progressé plus nettement qu'estimé initialement au 2ème trimestre, selon les chiffres détaillés du produit intérieur brut (PIB) publiés ce mardi.

Le PIB de la première économie d'Europe a augmenté de 0,3% sur la période allant d'avril à juin par rapport aux trois mois précédents, a annoncé Destatis, alors qu'une première estimation avait donné une croissance de 0,2%.

Sur un an, celui-ci affiche une hausse de 1%, en données brutes comme en données corrigées des variations saisonnières (CVS), indique l'office fédéral de la statistique.

La forte augmentation des exports ( 2%), essentiellement soutenue par les exportations de biens ( 2,6%), ainsi que le dynamisme du commerce de détail et de gros, ont contribué à soutenir la croissance de l'économie allemande sur la période.

Un rôle secondaire pour le budget

A titre de comparaison, la croissance allemande était ressortie à 0,4% au 1er trimestre 2026.

Les analystes constatent que la reprise économique observée depuis la fin de l'année dernière s'explique principalement par le dynamisme de la demande extérieure, tandis que la hausse des dépenses publiques n'a joué qu'un rôle secondaire.

"Même s'il faut s'attendre à un léger repli au 3ème trimestre en raison de la remontée des prix de l'énergie et de l'impact de la sécheresse, les chiffres publiés aujourd'hui laissent entrevoir une possible révision à la hausse de notre prévision de croissance, que nous avions déjà relevée à 1% il y a environ un mois", réagissent ce matin les équipes de Commerzbank.

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