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La croissance du cloud de Microsoft répond aux attentes alors que les investissements dans l'IA portent leurs fruits ; les actions reculent
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action Microsoft MSFT.O recule de 2,4 % à 414,5 dollars en séance prolongée

** La société annonce une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires dans le cloud conforme aux attentes des analystes, signe que ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle portent leurs fruits malgré une concurrence accrue de la part des géants de la tech

** Le chiffre d'affaires de la division de cloud computing Azure de la société a bondi de 40 % au cours du trimestre janvier-mars, conformément à une estimation consensuelle de 40 %, selon le cabinet d'études Visible Alpha

** La société a lancé au début du mois son premier programme de rachat d'actions par les employés depuis plus de cinq décennies

** Le chiffre d'affaires de la société a augmenté de 18,3 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 82,89 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 81,39 milliards de dollars - données LSEG

** À la clôture d'hier, MSFT affichait une baisse de 12,2 % depuis le début de l'année

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