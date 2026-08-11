La croissance du chiffre d'affaires par chambre d'IHG ralentit, la crise en Iran venant contrebalancer la croissance enregistrée aux États-Unis et en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction: au paragraphe 5 et à la deuxième puce, il convient de préciser que le Moyen-Orient représente 5 % du parc mondial de chambres d'IHG, et non de son chiffre d'affaires mondial)

* La croissance du chiffre d'affaires mondial lié aux chambres au deuxième trimestre a ralenti à 3,5 %, contre 4,4 % au premier trimestre

* Le chiffre d'affaires lié aux chambres au Moyen-Orient a reculé de 19 %; il représente 5 % du parc mondial de chambres

* L'action a reculé de près de 2 % en début de séance

* La faiblesse du marché au Moyen-Orient s'atténue plus rapidement que prévu, selon le directeur financier

par Prerna Bedi

La croissance du chiffre d'affaires par chambre disponible ( IHG.L ) d'InterContinental Hotels Group a ralenti au deuxième trimestre et le bénéfice du premier semestre a été inférieur aux attentes, la forte baisse enregistrée au Moyen-Orient, touché par la guerre, ayant partiellement compensé les gains réalisés aux États-Unis et en Chine.

Le propriétaire de la chaîne Holiday Inn a annoncé une croissance de 3,5 % de son chiffre d’affaires mondial par chambre disponible (, RevPAR) sur les trois mois clos en juin, contre 4,4 % au premier trimestre.

Son action reculait de près de 1,8 % à 08h40 GMT après l’annonce d’un bénéfice d’exploitation de 665 millions de dollars pour le premier semestre, inférieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur environ 673 millions de dollars, selon LSEG.

La demande des voyageurs aisés est restée solide et a été encore soutenue par les matchs de la Coupe du monde de football organisés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cependant, la guerre en Iran, qui en est désormais à son sixième mois, a pesé sur les hôtels et les agences de voyage du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, qui fait partie de la région EMEAA (Europe, Moyen-Orient, Afrique et Australie) – la deuxième plus grande région d’IHG – et représente environ 5 % du parc hôtelier mondial, a enregistré une baisse de 19 % du RevPAR au deuxième trimestre. Le RevPAR a progressé de 5,4 % dans les Amériques et de 0,8 % en Chine.

« Bien que le conflit au Moyen-Orient continue d’avoir des répercussions, notamment des perturbations plus générales des flux de voyages internationaux, nous continuons de penser que celles-ci seront entièrement compensées par la croissance de la demande ailleurs », a déclaré le directeur général Elie Maalouf dans un communiqué.

Le directeur financier, Michael Glover, a déclaré à Reuters que la baisse du RevPAR au Moyen-Orient s'était atténuée plus rapidement que ne l'avait initialement prévu IHG. Il a ajouté que les ambitions à long terme de la société dans la région restaient inchangées, même si toute reprise prendrait probablement du temps. Ses concurrents cotés aux États-Unis, Hilton HLT.N et Marriott MAR.O , ont quant à eux enregistré une croissance du RevPAR de 3,9 % et 3,4 % respectivement au deuxième trimestre.

IHG a indiqué que ses marques de luxe continuaient d’afficher la plus forte croissance, les performances des complexes hôteliers situés dans les villes chinoises de niveau 4 suggérant que les voyages d’agrément nationaux restaient soutenus.

IHG a déclaré être en bonne voie pour répondre aux attentes du marché en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels. La semaine dernière, Marriott a annoncé des prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre inférieures aux attentes du marché, tandis que Hilton avait revu à la hausse ses prévisions annuelles la semaine précédente.