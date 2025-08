La croissance du chiffre d'affaires de Snap est la plus faible depuis plus d'un an en raison de la concurrence et d'un dysfonctionnement de la plateforme publicitaire

(Ajoute des détails au paragraphe 3, un commentaire du directeur financier au paragraphe 7, un graphique après le paragraphe 5) par Jaspreet Singh

Snap SNAP.N a annoncé mardi sa plus faible croissance trimestrielle depuis plus d'un an, pénalisée par un pépin temporaire dans sa plateforme publicitaire et la préférence des annonceurs pour des rivaux plus importants tels que Meta, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 16% dans les échanges prolongés.

La société mère de Snapchat a déclaré avoir résolu l'erreur qui a involontairement permis à certaines publicités d'être diffusées à des prix beaucoup plus bas.

Snap est confronté à une rude concurrence de la part de TikTok et de Facebook et Instagram, qui appartiennent à Meta, les annonceurs préférant les grandes plateformes alors qu'ils réduisent leurs budgets de marketing dans un contexte d'incertitude économique. Les rivaux Meta et Reddit

RDDT.N ont publié la semaine dernière des résultatsoptimistes pour le deuxième trimestre .

"Les vents contraires de la publicité numérique qui ont propulsé Meta et Reddit vers des trimestres exceptionnels se sont transformés en une brise légère pour Snap", a déclaré Jasmine Enberg, analyste principal chez eMarketer.

Dans d'autres circonstances, les investisseurs auraient peut-être négligé le faux pas de la plateforme publicitaire, mais "il y a peu de place pour les erreurs", a-t-elle ajouté.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Snap a également été affecté par le Ramadan, qui a influencé les dépenses publicitaires. La fin de l'exemption "de minimis" - une disposition américaine d'importation en franchise de droits - a également incité certains annonceurs chinois à réduire leurs budgets de marketing.

En avril, les recettes publicitaires ont baissé d'environ 1 % avant de se redresser largement en mai, ce qui a incité l'entreprise à déployer plus largement en juin les "Sponsored Snaps", un nouveau format de publicité vidéo qui apparaît dans les boîtes de réception des utilisateurs, a déclaré le directeur financier Derek Andersen.

La société a déclaré que le déploiement élargi des Sponsored Snaps aux États-Unis et dans plusieurs autres régions du monde entraînait davantage d'actions de la part des utilisateurs et un engagement plus profond avec le contenu des publicités.

La société basée à Santa Monica, en Californie, a annoncé un chiffre d'affaires de 1,34 milliard de dollars pour le deuxième trimestre, soit une hausse d'environ 8,7 % par rapport à l'année dernière, largement conforme aux estimations, mais inférieure à la croissance à deux chiffres qu'elle a enregistrée au cours des cinq derniers trimestres. Sa perte nette s'est creusée, passant de 249 millions de dollars il y a un an à 263 millions de dollars.

Ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont le plus contribué à la croissance des recettes publicitaires, et son service d'abonnement Snapchat+ est resté un élément clé de la diversification des recettes au-delà des publicités.

Le nombre d'abonnés à Snapchat+ a augmenté de 42 % pour atteindre près de 16 millions au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a augmenté de 9 % pour atteindre 469 millions, alors que les estimations étaient de 467,9 millions.

La société prévoit un chiffre d'affaires au troisième trimestre compris entre 1,48 et 1,51 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,48 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.