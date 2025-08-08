L'Europe attendue dans le vert, toujours résistante face aux droits de douane

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Blandine Henault

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi à l'ouverture au terme d'une semaine animée par des publications de résultats d'entreprises et l'entrée en vigueur de vastes droits de douane américains.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,27% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,18% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE à Londres et de 0,16% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs ont absorbé sans difficulté l'instauration jeudi de droits de douane sur des dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis, pariant sur la poursuite de négociations commerciales avec Washington.

Une saison solide de résultats trimestriels soutient aussi la tendance de fond sur les marchés d'actions, de même que les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) en septembre après des statistiques ayant montré un ralentissement du marché du travail.

Du côté de la Fed, les investisseurs surveillent en parallèle les annonces en provenance de la Maison blanche sur les nominations au sein du conseil des gouverneurs.

Le président américain Donald Trump a annoncé jeudi qu'il nommerait le président du Comité des conseillers économiques de la Maison blanche, Stephen Miran, pour occuper un siège vacant à la Fed pendant les derniers mois du mandat correspondant, après la démission surprise de l'un des sept gouverneurs, Adriana Kugler.

Bloomberg a par ailleurs rapporté jeudi que Christopher Waller, l'un des gouverneurs de Fed, était le candidat favori pour prendre la présidence de la banque centrale après la fin du mandat de Jerome Powell en mai prochain.

Sur le front diplomatique, la perspective d'une possible rencontre la semaine prochaine entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine - qui constituerait le premier sommet entre les deux dirigeants depuis l'invasion par Moscou de l'Ukraine en 2022 - fait espérer des avancées vers une issue au conflit alors que la date de l'ultimatum posé par Washington à Moscou pour progresser vers une trêve expire ce vendredi.

La situation reste néanmoins toujours préoccupante au Proche-Orient où le gouvernement israélien a annoncé une nouvelle étape dans son offensive dans la bande de Gaza avec l'occupation de Gaza City, la principale ville de l'enclave.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi à l'issue d'une séance marquée par la chute de l'action Eli Lilly, tandis que le Nasdaq a progressé en raison des espoirs que les grandes entreprises technologiques bénéficient d'exemptions sur les droits de douane américains prévus sur les semi-conducteurs.

L'indice Dow Jones a cédé 0,51% à 43.968,64 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,08%, à 6.340,00 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,35% à 21.242,697 points.

Les contrats à terme sur les trois indices américains signalent pour l'heure une ouverture vendredi en légère hausse.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo progresse, soutenue par de solides publications de résultats d'entreprises qui ont permis à l'indice large Topix de dépasser le seuil des 3.000 points pour la première fois de son histoire.

A l'approche de la clôture, le Nikkei avance de 2% et le Topix prend 1,3%.

SoftBank Group s'envole de plus de 11%, après avoir annoncé jeudi un bénéfice net de 2,87 milliards de dollars (2,46 milliards d'euros) au premier trimestre, porté par les gains réalisés sur ses principaux investissements cotés via son portefeuille Vision Funds.

Dans le reste de l'Asie, la tendance est plus mitigée, dans le sillage de la clôture en ordre dispersé de Wall Street la veille.

La Bourse de Hong Kong recule de 0,62% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai grappille 0,07% après avoir atteint son plus haut niveau depuis octobre 2024.

CHANGES

Le dollar est sous pression vendredi et s'apprête à accuser un repli hebdomadaire. Le choix de Donald Trump de nommer temporairement Stephen Miran au siège vacant à la Fed alimentent les attentes d'une nomination d'un candidat accommodant pour remplacer le président Jerome Powell à la fin de son mandat.

"Si nous nous attendons à ce que Miran plaide en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, nous ne pensons pas qu'il incitera le FOMC à abaisser le taux des fonds fédéraux si les données ne le justifient pas", souligne Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia.

"Selon la perception que le président aura de sa performance, il pourrait également être candidat à la succession de Jerome Powell à l'issue de son mandat en mai", ajoute-t-il.

Le dollar recule de 0,27% face à un panier de devises de référence.

La livre sterling cède un peu des gains enregistrés la veille (-0,11% face au dollar) après la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre qui a abaissé ses taux directeurs à l'issue d'un vote très serré, ce qui nourrit les anticipations sur une pause à venir dans l'assouplissement monétaire.

De son côté, l'euro cède 0,15% à 1,1647 dollar.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans est pratiquement inchangé, à 4,2461%, après avoir gagné deux points de base la veille à la suite d'une adjudication de dette à 30 ans qui a montré une faible demande, tout comme d'autres adjudications plus tôt cette semaine.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent peu et se dirigent vers leur plus fort repli hebdomadaire depuis la mi-juin alors que les investisseurs s'inquiètent de l'impact des nouveaux droits de douane américains sur l'économie mondiale.

Le baril de Brent recule de 0,17% à 66,33 dollars et celui du brut léger américain (WTI) perd 0,2% à 63,74 dollars.

MÉTAUX

Le contrat à terme sur l'or a touché un plus haut historique après des informations du Financial Times selon lesquelles les Etats-Unis ont instauré des droits de douane sur les importations de lingots d'or d'un kilo.

Le cours spot de l'or recule parallèlement de 0,2% à 3.390 dollars l'once.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 05h30 Chômage au sens du BIT T2 7,5 7,4

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)