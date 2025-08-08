 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* MUNICH RE MUVGn.DE a abaissé vendredi sa prévision de chiffre d'affaires pour 2025 dans sa branche assurance, citant les développements commerciaux et les effets de change, mais a maintenu sa prévision annuelle de bénéfice.

* AIRBUS AIR.PA a déclaré jeudi avoir livré 373 avions depuis le début de l'année.

* BPOST BPOST.BR - L'opérateur postal belge a publié vendredi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, dopés par l'acquisition l'an dernier de Staci.

* SANOFI SASY.PA - J.P.Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre" et revu son objectif de cours à 105 contre 110 euros. HSBC a par ailleurs abaissé son objectif de cours à 105 contre 115 euros.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3TT2D8

(Rédigé par Mara Vîlcu et Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

