La croissance du chiffre d'affaires d'IBM ralentit en raison des inquiétudes liées à l'IA ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte en tête avec un ralentissement de la croissance, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6)

La croissance du chiffre d'affaires d'IBM IBM.N a ralenti au premier trimestre en raison de la morosité de son activité de logiciels, attisant les craintes de perturbation par les outils d'intelligence artificielle et faisant chuter ses actions de 6% après les heures de bureau mercredi.

Les craintes que les outils d'intelligence artificielle n'empiètent sur les activités de logiciels se sont accrues avec le lancement d'outils d'intelligence artificielle capables d'automatiser les fonctions routinières des entreprises.

IBM a été particulièrement touchée après qu'Anthropic a déclaré en février qu'un de ses outils pourrait aider à moderniser COBOL, un langage largement utilisé sur les ordinateurs centraux d'IBM.

Le chiffre d'affaires de Big Blue a augmenté de 9 % au premier trimestre pour atteindre 15,92 milliards de dollars, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 12,2 % enregistrée au trimestre précédent, même s'il a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 15,62 milliards de dollars, d'après les données compilées par LSEG.

Le segment des logiciels d'IBM, ancré par son unité de cloud hybride à forte marge Red Hat, et une suite d'outils d'IA sous la marque Watsonx, a également affiché une croissance plus lente des revenus de 11,3%.

"Les enjeux autour de ces résultats étaient plus élevés que d'habitude étant donné la pression de vente de logiciels/services que le marché a connue cette année sur fond de craintes de concurrence de l'IA, et nous ne pensons pas que les résultats du premier trimestre aient validé ces craintes", a déclaré Brooks Idlet, analyste chez CFRA.

La croissance du segment infrastructure de la société est restée forte, aidée par l'adoption continue de ses derniers systèmes mainframe. Le chiffre d'affaires de ce segment, qui comprend les ordinateurs centraux, a augmenté de 15,2 % pour atteindre 3,33 milliards de dollars au cours du trimestre. Les ordinateurs centraux d'IBM sont des serveurs sécurisés et très performants qui traitent des millions de transactions quotidiennes pour les grandes banques, les compagnies aériennes et les détaillants. Les analystes ont déclaré que les liens étroits d'IBM avec ses clients et ses offres en matière d'IA, telles que Watson Code Assistant, un outil de modernisation du codage pour l'ordinateur central, pourraient l'aider à faire face aux outils d'IA rivaux. Le directeur financier James Kavanaugh a déclaré à Reuters que les clients utilisant l'outil voyaient une croissance plus rapide de la consommation de l'ordinateur central. "L'IA dans la modernisation de l'ordinateur central est en fait un accélérateur et une source de croissance pour l'ensemble du portefeuille d'ordinateurs centraux", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec Reuters.

Pour le premier trimestre, le bénéfice ajusté d 'IBM s'est élevé à 1,91 $ par action, contre des estimations de 1,81 $ par action.