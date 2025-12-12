 Aller au contenu principal
La croissance des ventes mondiales de VE est la plus faible depuis février 2024 en raison du plafonnement de la Chine et des changements de politique aux États-Unis
information fournie par Reuters 12/12/2025 à 01:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alessandro Parodi

Les ventes mondiales de VE ont augmenté en novembre au rythme le plus lent depuis février 2024 , la Chine ayant atteint un plateau, tandis que la fin d'un programme de crédit d'impôt pour les VE aux États-Unis a mis l'Amérique du Nord sur la voie de sa première année de baisse depuis 2019, selon les données.

En Europe, les immatriculations de véhicules électriques, y compris les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides rechargeables, ont maintenu une forte croissance grâce aux programmes d'incitation nationaux et sont en hausse d'un tiers depuis le début de l'année par rapport à la même période de 2024, a déclaré vendredi le cabinet de conseil Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Les groupes de défense du transport électrique affirment qu'une transition rapide vers les VE est nécessaire pour réduire les émissions de CO2 qui réchauffent la planète, mais les constructeurs automobiles et les gouvernements sont revenus sur certains engagements écologiques en raison de l'adoption plus lente que prévue des VE, ce qui, selon les groupes de pression du secteur automobile, menace l'emploi et les marges bénéficiaires.

LES CHIFFRES

Les immatriculations mondiales de VE, qui sont un indicateur des ventes, ont augmenté de 6 % pour atteindre un peu moins de 2 millions d'unités en novembre, selon les données.

Elles ont augmenté de 3 % en Chine pour atteindre plus de 1,3 million, soit la plus faible augmentation en glissement annuel depuis février 2024.

Les immatriculations en Amérique du Nord ont chuté de 42 % pour atteindre un peu plus de 100 000 voitures vendues, à la suite d'une baisse similaire en octobre avec la fin des crédits d'impôt aux États-Unis, et sont en baisse de 1 % depuis le début de l'année.

L'Europe et le reste du monde ont augmenté respectivement de 36 % et 35 % pour atteindre plus de 400 000 et près de 160 000 immatriculations.

CITATION CLÉ

"Pour l'année prochaine, nous nous attendons toujours à une baisse des prévisions de ventes de VE aux États-Unis... Le crédit d'impôt a eu une grande influence sur le marché", a déclaré Charles Lester, responsable des données chez BMI.

CONTEXTE

Dans un élan supplémentaire contre l'électrification, le président américain Donald Trump a proposé la semaine dernière de réduire les normes d'économie de carburant finalisées par son prédécesseur.

L'Union européenne a reporté à la semaine prochaine la publication de propositions très surveillées pour le secteur automobile, qui pourraient également affaiblir l'interdiction des nouvelles voitures émettant du CO2 en 2035.

En Chine, le plus grand marché automobile du monde, qui représente plus de la moitié des ventes mondiales de véhicules électriques, la réduction des subventions gouvernementales vers la fin de l'année devrait peser sur le moral des consommateurs dans l'ensemble.

Environnement
