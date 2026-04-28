La croissance des ventes de Puig ralentit malgré un chiffre d'affaires stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mireia Merino et Marta Serafinko

La société espagnole de produits de beauté Puig PUIGb.MC a annoncé mardi un ralentissement de la croissance de ses ventes, reflétant une demande plus modérée, notamment dans le secteur des parfums, qui représente l'essentiel de son chiffre d'affaires.

Ces résultats mettent en évidence la pression croissante qui pèse sur le secteur mondial des cosmétiques, alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient perturbent les achats dans les aéroports et freinent les voyages internationaux, un canal de vente essentiel pour les fabricants de parfums haut de gamme.

Ce ralentissement fait également suite à un essoufflement du marché des parfums dans son ensemble, les consommateurs se montrant plus prudents, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pérennité des récentes tendances de croissance dans l'ensemble du secteur.

POINTS CLÉS

* Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,22 milliard d'euros (1,43 milliard de dollars) au cours des trois premiers mois de l'année, soit un peu plus que les 1,21 milliard d'euros enregistrés au cours de la même période l'année dernière

* Les analystes de J.P. Morgan s'attendaient à ce que les ventes à périmètre constant de Puig au premier trimestre progressent de 2,2 %, soutenues par la croissance dans toutes les divisions, même si l'essor mondial du marché des parfums s'essouffle et que la demande de produits de luxe reste incertaine

* Puig, qui tire un dixième de son chiffre d'affaires du commerce de détail dans les lieux de transport, n'a pas communiqué le montant total de ses ventes dans ce secteur, mais figure parmi les entreprises de beauté les plus exposées aux fluctuations des achats en aéroport et des voyages internationaux, selon les analystes

* Le conflit au Moyen-Orient a eu un impact négatif estimé à environ 1,2 %, principalement en mars, d'autres répercussions étant attendues et la société surveillant la situation

* Par région, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 2,0 % en Amérique, de 26,1 % en Asie-Pacifique et de 3 % seulement dans la zone EMEA, son plus grand marché, reflétant un ralentissement de la demande des consommateurs

* Les parfums et la mode, qui représentent environ 74 % des ventes, ont progressé de 3,9 %, tandis que les catégories maquillage et soins de la peau ont augmenté respectivement de 9,2 % et 4,7 %

* La société maintient ses perspectives pour 2026 malgré l'incertitude macroéconomique, a déclaré Jose Manuel Albesa, directeur général de Puig

* Ces résultats interviennent alors que des discussions sont en cours concernant une fusion potentielle avec le géant américain des cosmétiques Estée Lauder EL.N , qui donnerait naissance au plus grand acteur mondial de la beauté haut de gamme, réunissant sous un même toit des marques telles que Tom Ford, Carolina Herrera, Rabanne, Jean Paul Gaultier et Clinique

* Aucune décision définitive n'avait été prise au 28 avril, et aucune garantie n'avait été donnée quant à la conclusion de l'accord ou à ses conditions, a ajouté Puig

($1 = 0,8538 euro)