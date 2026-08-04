La croissance des ventes de McDonald's aux États-Unis ralentit alors que sa stratégie axée sur le rapport qualité-prix perd de son élan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le bénéfice par action ajusté de McDonald's, à 3,38 dollars, dépasse les prévisions

* La croissance du chiffre d'affaires total, à 1,3%, est inférieure aux prévisions en raison d'un ralentissement aux États-Unis

* Nomination de Skye Anderson, un vétéran du secteur, à la tête de la croissance des activités aux États-Unis

(Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 2 et 5, et du titre au paragraphe 10) par Savyata Mishra

McDonald's MCD.N n'a pas répondu mardi aux attentes en matière de croissance des ventes aux États-Unis pour le deuxième trimestre, imputant cet échec à des défaillances opérationnelles qui ont freiné sa stratégie axée sur le rapport qualité-prix, destinée aux consommateurs à faibles revenus qui ont réduit leurs dépenses au restaurant.

Le directeur général Chris Kempczinski a déclaré que la promotion insuffisante des offres promotionnelles et le recul des offres numériques, notamment sa promotion « un acheté, un offert », avaient entraîné une baisse de la fréquentation des clients fidèles, ce qui représentait environ les deux tiers de la baisse de fréquentation enregistrée au cours du trimestre.

Les ventes à périmètre constant sur le plus grand marché de McDonald's ont progressé de 0,8%, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur une hausse de 1,06%, selon les données compilées par LSEG. Le rythme de croissance aux États-Unis était de 2,5% il y a un an.

La hausse des prix des produits de première nécessité et du carburant a réduit le budget consacré aux repas à l'extérieur par les consommateurs à faibles revenus, qui constituent une clientèle clé pour McDonald's.

“Nous n’avons pas de problème de stratégie, nous n’avons tout simplement pas atteint le niveau de performance requis au deuxième trimestre”, a déclaré M. Kempczinski lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL AUX ÉTATS-UNIS

Dans le but de relancer la croissance aux États-Unis, McDonald's a nommé Skye Anderson, un cadre interne, à la tête de ses activités aux États-Unis. Elle remplace Joe Erlinger et la société mise ainsi sur une dirigeante dotée d’une vaste expérience dans les opérations et sur les marchés internationaux.

Cette nomination témoigne du mécontentement de la direction face aux récentes performances et pourrait se traduire par une mise en œuvre plus rapide des initiatives visant à stimuler les ventes et la croissance des bénéfices, ont indiqué les analystes de Citi.

L'entreprise a commencé à rétablir ses offres numériques à l'échelle nationale, à déployer des promotions plus ciblées pour les membres de son programme de fidélité et à réorienter ses dépenses marketing vers des plateformes dont l'efficacité a été prouvée.

L'action McDonald's, qui a chuté de près de 13% cette année, a légèrement progressé en début de séance après que la chaîne de hamburgers a annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes.

Ce ralentissement de la demande intervient également alors qu’une épidémie de cyclosporiase touchant plusieurs États, liée à des produits agricoles contaminés, affecte la fréquentation des restaurants Taco Bell YUM.N dans un contexte d’incertitude quant à la sécurité alimentaire.

McDonald's a élargi sa plateforme McValue en avril avec un nouveau menu à moins de 3 dollars et une offre de petit-déjeuner à 4 dollars, mais les dirigeants ont indiqué que ces offres avaient généré moins de fréquentation supplémentaire que prévu.

Les ventes de boissons se sont améliorées: M. Kempczinski a indiqué que la nouvelle offre de boissons dépassait les prévisions, ce qui a permis d’augmenter le panier moyen par visite et d’attirer des clients à de nouveaux moments de la journée.

À l'échelle mondiale, le chiffre d'affaires à périmètre constant a progressé de 1,3%, marquant un ralentissement par rapport à la hausse de 3,8% enregistrée il y a un an. Le chiffre d'affaires du segment des marchés internationaux gérés par McDonald's, qui comprend les principaux pays européens, a augmenté de 1,5%, contre 4% il y a un an.

Le bénéfice par action ajusté a augmenté, passant de 3,19 dollars l’année précédente à 3,38 dollars, dépassantles prévisions de 3,32 dollars.