La croissance des services de streaming de Warner Bros Discovery s'accélère grâce à la campagne mondiale de promotion de HBO Max

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le projet de fusion et HBO Max, paragraphes 4 à 6) par Harshita Mary Varghese

La division de streaming de Warner Bros Discovery WBD.O a annoncé mercredi une croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires supérieure aux prévisions, l'expansion de HBO Max à l'étranger ayant stimulé la croissance du nombre d'abonnés et leur engagement. La perte nette de la société au premier trimestre s'est creusée pour atteindre 2,92 milliards de dollars, incluant une indemnité de résiliation de 2,8 milliards de dollars versée à Netflix

NFLX.O . Cette indemnité a été payée par Paramount Skydance

PSKY.O dans le cadre de l'accord de fusion de 110 milliards de dollars entre les deux sociétés , mais a été comptabilisée par Warner Bros comme une obligation au titre de cet accord.

La fusion devrait regrouper les services de streaming HBO Max et Paramount+, ce qui renforcera la position de la société issue de la fusion pour mieux concurrencer Netflix et Disney

DIS.N .

La société issue de la fusion compterait plus de 220 millions d'abonnés au streaming selon les chiffres actuels, Warner Bros Discovery ayant terminé le mois de mars avec plus de 140 millions d'abonnés, dont la majorité sur HBO Max, tandis que Paramount+ en comptait 79,6 millions.

Warner Bros a développé HBO Max de manière agressive à l'international en tirant parti de son catalogue d'originaux HBO et de ses marques de divertissement mondiales, et a récemment lancé le service au Royaume-Uni et en Irlande. Cette stratégie a contribué à une hausse de 10% des revenus liés aux abonnés dans son segment de streaming.

La société a déclaré être en bonne voie pour dépasser les 150 millions d'abonnés dans le monde d'ici la fin de l'année.

Dans l'ensemble, la division streaming a enregistré une croissance de 9% de son chiffre d'affaires, à 2,89 milliards de dollars, contre une croissance de 7,6% attendue par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires publicitaire total a reculé de 7%, pénalisé par l'absence de contenu de la National Basketball Association et par la baisse continue de l'audience de la télévision linéaire nationale.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 8,89 milliards de dollars au premier trimestre, ce qui correspond globalement aux estimations de 8,9 milliards de dollars.