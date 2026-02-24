La croissance des prix des maisons individuelles aux États-Unis ralentit en décembre, selon la FHFA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La hausse des prix des maisons individuelles aux États-Unis a ralenti en décembre, mais les économistes pensent que l'insuffisance des stocks pourrait empêcher un déclin total des prix des maisons au niveau national.

Les prix des logements ont augmenté de 0,1 % après une révision à la hausse de 0,7 % en novembre, a déclaré l'Agence fédérale de financement du logement (Federal Housing Finance Agency) mardi. Les prix des logements avaient précédemment augmenté de 0,6 % en novembre. Les prix ont augmenté de 1,8 % au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre, après une hausse de 2,1 % en novembre. Ils ont augmenté de 0,8 % au quatrième trimestre.

L'offre reste limitée, en particulier pour les logements d'entrée de gamme, ce qui fait grimper les prix et maintient le rêve de posséder une maison hors de portée pour de nombreux Américains. L'administration Trump a mis en œuvre une série de mesures visant à améliorer l'accessibilité au logement.

Mais les politiques agressives du président Donald Trump en matière de commerce et d'immigration, qui ont fait grimper les prix des matériaux de construction et des appareils électroménagers et réduit l'offre de main-d'œuvre, ont limité la capacité des constructeurs à accélérer la construction de logements, selon des économistes et des groupes professionnels.

Vendredi dernier, la Cour suprême des États-Unis a annulé les droits de douane à l'importation imposés par M. Trump , en vertu d'une loi destinée à être utilisée en cas d'urgence nationale. M. Trump a rapidement imposé des droits de douane mondiaux de 10 % pendant 150 jours pour remplacer une partie des droits de douane d'urgence, avant d'augmenter le taux à 15 % samedi.

Les terrains à bâtir sont également rares en raison des réglementations des États et des collectivités locales. Bien que les taux hypothécaires aient baissé au cours des dernières semaines, les économistes ont estimé que la marge de manœuvre pour de nouvelles baisses était limitée, citant les inquiétudes concernant la dette du gouvernement fédéral qui maintiennent les rendements du Trésor américain à un niveau élevé.

Les taux hypothécaires suivent le rendement du Trésor à 10 ans. Les conditions du marché du travail restent également trop léthargiques pour stimuler la demande.

L'investissement résidentiel, qui comprend la construction et la vente de logements, s'est contracté pendant quatre trimestres consécutifs.

L'inflation mensuelle des prix de l'immobilier en décembre a été freinée par une baisse de 1,0 % dans la région du centre-ouest et de 0,1 % dans la région du centre-sud-est. Les prix des logements sont restés inchangés dans la région du Pacifique, mais ont augmenté dans la région du Centre Atlantique.

De fortes hausses ont été enregistrées dans les régions de la montagne et du centre-nord-est. En glissement annuel, les prix ont baissé dans les régions du Pacifique, de la Montagne et de l'Atlantique Sud. Ils ont augmenté de 5,2% dans la région du centre-nord-est et de 4,8% dans la région Centre-Atlantique.