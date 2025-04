La croissance chinoise supérieure aux attentes avant les taxes douanières

(AOF) - Le produit intérieur brut de la Chine a progressé de 5,4 % au premier trimestre en rythme annuel, soit 0,2 point de plus que prévu par les analystes, selon des données préliminaires. Le PIB a augmenté de 1,2 % par rapport au quatrième trimestre. Dans son communiqué de presse, le Bureau national des statistiques de la Chine a estimé que l'économie nationale avait connu un bon départ, grâce à la croissance rapide de la production et de l'offre, ainsi qu'à une demande intérieure en hausse et un marché de l'emploi globalement stable.

Ces données sont toutefois à relativiser car elles sont antérieures à la mise en place des droits de douanes américains qui devraient freiner l'économie du pays. Les économistes de Commerzbank estiment que Pékin devrait mettre en place des mesures de relance pour son économie et ont abaissé leurs prévisions de croissance. Ils visent désormais un PIB en hausse de 3,8 % cette année, contre 4,3 % précédemment, et pour 2026, il devrait être de 3,6 %, loin des 4 % attendus auparavant.