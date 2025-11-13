La croissance britannique ralentit plus fortement que prévu au troisième trimestre

(AOF) - L'économie au Royaume-Uni a connu un ralentissement plus prononcé qu'anticipé au troisième trimestre. Le PIB a progressé de 0,1% par rapport au trimestre précédent après une hausse de 0,3% au troisième trimestre, a indiqué l'ONS. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une croissance de 0,2%. La croissance a été pénalisée par la cyberattaque subie par la société Jaguar Land Rover. La production automobile a ainsi chuté de 28,6% septembre, pesant à hauteur de 0,17 point de pourcentage sur le PIB mensuel.
