La croissance au rendez-vous, EssilorLuxottica flambe

D'abord réservé à la hausse, le titre EssilorLuxottica s'affiche en forte progression peu après l'ouverture de la Bourse de Paris ( 11,26%, à 167,40 euros) après son point d'activité trimestrielle marqué par une belle progression de ses revenus. Les analystes sont globalement unanimes pour saluer cette publication, même si leurs recommandations divergent.

Au troisième trimestre, le leader mondial de la conception, de la fabrication et de la distribution de verres ophtalmiques, montures optiques et lunettes de soleil, a généré un chiffre d'affaires consolidé de 7,486 milliards d'euros, en hausse de 9% en données publiées. A taux de change constants, la croissance s'est élevée à 7,2%. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes du groupe ont atteint 22,304 milliards d'euros ( 6,8% en données publiées et 8,9% à taux de change constants).

Au niveau des divisions, les Wearables (lunettes IA et Nuance Audio) ont enregistré une forte progression de 20% à taux constants au 3e trimestre, portées par le lancement mi-septembre de la version Nuance Audio Plus, la deuxième génération de lunettes auditives connectées développées par le Français.

Le groupe franco-italien a par ailleurs confirmé ses objectifs pour les cinq prochaines années : une croissance soutenue du chiffre d'affaires total et une progression du résultat opérationnel ajusté globalement alignée sur celle des ventes.

L'avis des analystes

Dans une note, Bernstein relève que la publication d'EssilorLuxottica met en évidence une activité traditionnelle sous-jacente qui demeure plus solide que prévu. La recommandation reste toutefois à performance en ligne, avec une cible de cours de 185 euros.

Du côté de Jefferies, les analystes précisent que malgré des bases de comparaison exigeantes et un ralentissement de l'adoption de lunettes connectées à l'IA, le groupe affiche un net dépassement des attentes. Ils ajoutent que les tendances actuelles sont rassurantes et les commentaires encourageants sur les marges. Au niveau du titre, la banque d'investissement américaine rappelle que le cours de l'action a été divisé par deux en un an et que le ratio risque/rendement est très attractif pour une valeur de croissance de qualité se négociant à un niveau de valorisation historiquement bas. La recommandation est à l'achat, mais l'objectif de cours a été abaissé de 250 à 225 euros.

Chez Deutsche Bank, on évoque une "légère bonne surprise organique, portée par les Wearables". La banque allemande précise que le groupe a dépassé les attentes de 2% grâce notamment à une performance sous-jacente légèrement meilleure que prévu et à des effets de change favorables plus importants. Les analystes sont à conserver et visent 150 euros.

Pour Baader Europe, EssilorLuxottica a enregistré une forte croissance au troisième trimestre et les analystes continuent de considérer le titre comme une opportunité au regard de sa solide performance opérationnelle entre juillet et septembre. L'avis est à l'achat, et la cible fixée à 247 euros.