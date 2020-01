Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La croissance allemande à 0,6% en 2019, au plus bas depuis 2013 Reuters • 15/01/2020 à 10:15









BERLIN, 15 janvier (Reuters) - La croissance du produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne en 2019 a été de 0,6%, un plus bas depuis 2013 pour la première économie d'Europe, selon une première estimation fournie mercredi par Destatis, l'office fédéral de la statistique. Cette estimation est conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters. L'Allemagne, qui avait connu une croissance de 1,5% en 2018, est en première ligne dans le conflit entre les Etats-Unis et leurs partenaires commerciaux puisque son économie dépend fortement des exportations de son industrie. L'excédent budgétaire de l'Allemagne est estimé pour sa part à 1,5% du PIB en 2019 contre 1,9% en 2018. Tableau de la statistique (Rédaction de Berlin, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.