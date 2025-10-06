 Aller au contenu principal
La crise politique en France met l'euro sous pression
information fournie par AOF 06/10/2025 à 11:23

(AOF) - La devise européenne perd 0,61%, à 1,1665 dollar, sur fond d'exacerbation de la crise politique en France. À peine nommé, Sébastien Lecornu, a démissionné ce matin de son poste de Premier ministre. Sa démission a été acceptée par Emmanuel Macron. De nouvelles élections législatives semblent inévitables. " Les risques de baisse pour l'euro augmenteraient à court terme si le président Macron convoquait des élections législatives afin de tenter de sortir de l'impasse ," explique MUFG.

Conséquence de l'inquiétude des investisseurs à propos de la situation politique en France, le rendement du 10 ans français progresse de 8,1 points de base, à 3,596 %. Dans le même temps, le rendement de son équivalent italien gagne 3,5 points de base, à "seulement " 3,553 %.

Le spread franco-allemand – une mesure du risque politique – progresse à 87 points de base. L'écart était d'environ 50 points de base avant que le président Macron ne provoque l'instabilité en annonçant les élections surprises qui ont eu lieu en 2024.

