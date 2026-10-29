La crise immobilière européenne s'aggrave, les hausses des taux d'intérêt obligeant les promoteurs à baisser leurs prix

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* Les volumes de ventes immobilières en Europe atteignent leur plus bas niveau depuis trois ans, selon les données du MSCI

* Les ventes d'immeubles de bureaux s'effondrent à leur plus bas niveau depuis la crise financière mondiale de 2009

* La hausse des taux oblige à multiplier les renégociations pour faire baisser les prix de l'immobilier, selon les agences immobilières

(Ajout de commentaires et de détails supplémentaires sur le ralentissement de la construction à partir du paragraphe 12)

par Iain Withers, Tom Sims et Tommy Reggiori Wilkes

La hausse des coûts d'emprunt accentue la pression sur le secteur immobilier commercial européen, déjà en difficulté, rendant plus difficile le refinancement de la dette et contraignant certains investisseurs à renégocier leurs contrats avec des décotes de 10 % ou plus, ont déclaré des investisseurs, des banquiers et des agents immobiliers.

Les rendements des obligations d’État ont atteint des plus hauts depuis plusieurs années en Europe et dans le monde, faisant grimper les coûts de financement pour les emprunteurs, y compris dans le secteur immobilier, très sensible aux taux d’intérêt.

Les ventes de biens immobiliers commerciaux en Europe ont chuté à 43 milliards d’euros (48 milliards de dollars) au troisième trimestre, soit le total trimestriel le plus bas depuis trois ans, selon les données publiées jeudi par MSCI. Les volumes ont reculé de 3 % depuis le début de l’année par rapport à une année 2025 déjà morose, tandis que les ventes de bureaux ont atteint leur plus bas niveau depuis la crise financière de 2009.

Ce ralentissement a touché certains des plus grands investisseurs immobiliers européens.

DWS, le gestionnaire d’actifs DBKGn.DE de la Deutsche Bank, a temporairement restreint cette semaine les rachats d’un fonds immobilier, tandis que le plus grand bailleur allemand, Vonovia VNAn.DE , a déclaré que la hausse des taux de rendement nuisait aux transactions et qu’il allait réexaminer ses activités de promotion immobilière.

À Londres, Land Securities LAND.L et British Land BLND.L ont suspendu ce mois-ci deux grands projets de réaménagement.

Les ventes immobilières font de plus en plus l’objet de « renégociations » — terme technique désignant la renégociation d’un prix à la baisse avant la conclusion d’une transaction — afin de refléter la hausse des coûts d’emprunt, ont indiqué trois investisseurs.

Ces renégociations entraînent une baisse des prix de 2 % à 3 %, ont déclaré le mois dernier à la presse des dirigeants de la société d’investissement britannique M&G MNG.L , bien que les remises puissent dépasser 10 %, selon un dirigeant d’un autre promoteur immobilier britannique, qui a souhaité rester anonyme pour des raisons de confidentialité commerciale.

Blackstone BX.N , le plus grand investisseur immobilier commercial au monde, a indiqué dans ses résultats du troisième trimestre que la croissance de son portefeuille d’actifs avait ralenti en Europe et sur le marché américain des logements collectifs, même s’il table sur une reprise à terme.

La hausse des taux, alimentée par le conflit au Moyen-Orient et les craintes inflationnistes, a rendu le refinancement plus coûteux et les prêteurs plus prudents en matière d’endettement, même si le financement reste facilement accessible, ont indiqué des conseillers en dette des agences immobilières CBRE et JLL.

« Depuis six ans, on a l’impression de vivre chaque année un événement dit de “cygne noir” », a déclaré Chris Gow, responsable de la dette et du financement structuré chez CBRE en Europe. « Les prêteurs et les emprunteurs sont plus résilients », a-t-il ajouté.

LES PROJETS DU SUD DE LONDRES AU POINT MORT

Land Securities a annoncé avoir mis en suspens le projet de réaménagement du centre commercial de Lewisham, dans le sud de Londres, d’un montant de 1,5 milliard de livres sterling (2,0 milliards de dollars), en raison de la hausse des taux d’intérêt, des coûts de construction et des exigences des autorités locales en matière de logements abordables.

« Le contexte est tout simplement beaucoup plus difficile aujourd’hui pour investir des sommes colossales dans des projets immobiliers (development) », a déclaré Ross Sayers, de Land Securities, lors d’un événement organisé à Londres cette semaine, sans toutefois mentionner Lewisham.

British Land a suspendu la deuxième phase de son projet de réaménagement de Canada Water, d’une valeur de 4 milliards de livres sterling, situé à proximité, en raison de la conjoncture économique, mais reste engagé à long terme, a indiqué une source proche du dossier.

Les architectes et ingénieurs présents cette semaine au Vertical Urbanism Summit à Londres — un événement déplacé de Riyad pour des raisons de sécurité — ont déclaré à Reuters que l’activité au Moyen-Orient, qui constituait auparavant une source de revenus lucrative, avait ralenti depuis le conflit régional. D’autres ont indiqué que le carnet de commandes restait solide.

Les pressions croissantes sur les coûts imposent de construire plus efficacement et d’impliquer les entrepreneurs plus tôt dans la conception, ont ajouté les participants.

« Nous devons intégrer une gestion de la valeur … à un niveau que nous n’avions jamais atteint auparavant, car les coûts grimpent si rapidement », a déclaré Scott Duncan, associé chez SOM, le cabinet qui a conçu la Burj Khalifa à Dubaï.

(1 dollar = 0,8971 euro)

(1 dollar = 0,7503 livre)