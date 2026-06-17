La Crimée interdit les motos la nuit pour mieux repérer les drones

Les autorités prorusses de Crimée ont annoncé interdire à partir de ce mercredi les déplacements à moto, scooter ou quad la nuit en raison du bruit de leur moteur comparable à celui de drones.

Sergueï Aksionov, le gouverneur de la péninsule, a précisé que cette mesure provisoire serait en vigueur chaque nuit à partir de mercredi de 20h00 à 06h00.

"Le bruit des vélomoteurs perturbe le travail des systèmes de défense. Leur moteur fait un bruit comparable (aux drones)", a dit Oleg Krioutchkov, conseiller de Sergueï Aksionov, sur Telegram. "L'ennemi recrute vos enfants pour circuler la nuit."

Cette mesure ne s'applique pas aux voitures ni aux véhicules plus grands.

L'Ukraine a intensifié récemment ses attaques de drones contre la Crimée et ses voies d'approvisionnement, provoquant une pénurie de carburant dans la péninsule, où est installée la flotte russe de la mer Noire.

Mikhaïl Razvojaïev, gouverneur de Sébastopol, a annoncé mardi soir sur Telegram le maintien du rationnement de l'essence à 20 litres par véhicule dans les stations-service.

L'Ukraine cible aussi plus généralement les infrastructures énergétiques de la Russie. Un drone ukrainien a ainsi entraîné mardi un arrêt de l'activité d'une raffinerie de pétrole à Moscou, ont dit des sources.

Au cours de la nuit, la défense antiaérienne russe a abattu 10 drones qui se dirigeaient vers Moscou, a dit mercredi matin le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, sur Telegram.

Des attaques russes contre des villes de l'est et du sud-est de l'Ukraine ont quant à elles fait quatre morts et provoqué des incendies dans une résidence et un centre commercial, ont dit les autorités ukrainiennes mardi soir.

Dans la région de Donetsk, sur la ligne de front, trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées par deux bombes à Sloviansk, a dit le parquet régional.

A Zaporijjia, la police ukrainienne a fait état d'une vague de bombardements menés par des dizaines de drones, qui ont tué une personne dans sa voiture et fait sept blessés.

Des images diffusées en ligne montrent des flammes dans un immeuble et sur un toit, ainsi qu'une façade de bâtiment détruite.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo, avec Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey, édité par Benoit Van Overstraeten)