Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La CRE a rendu son rapport sur le coût du nucléaire en France Reuters • 07/07/2020 à 17:45









PARIS, 7 juillet (Reuters) - Jean-François Carenco, président de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a annoncé mardi, lors d'une audition devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, que la CRE avait rendu au gouvernement son rapport sur le coût du nucléaire en France. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -0.72% ENGIE Euronext Paris -0.88% TOTAL Euronext Paris -1.14%